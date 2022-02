Arbitráž rozhodla v dopingové kauze Valijevové. Ruská krasobruslařka může na olympiádě soutěžit

Rozhodnutí oznámil v Pekingu v pondělí ve 14 hodin místního času panel tří soudců jmenovaných Sportovním arbitrážním soudem CAS.

V neděli se tento panel sešel v pekingském hotelu na téměř šestihodinovém jednání, během nějž formou online vyslechl výpověď samotné Valijevové a shromažďoval důkazy od dalších svědků.

„Zabránit sportovkyni v účasti na olympijských hrách by jí za těchto okolností způsobilo nenapravitelnou újmu,“ uvedl generální ředitel CAS Matthieu Reeb na tiskové konferenci s dovětkem, že případ je kvůli nízkému věku Valijevové obzvláště citlivý.

Podle manuálu WADA jsou nezletilí do 16 let považováni za „chráněné osoby“ a i jejich případné tresty by měly být mírnější.

Celou kauzu vyvolal pozitivní dopingový vzorek, jenž byl patnáctileté krasobruslařce odebrán po ruském mistrovství 25. prosince 2021.

Analýza ve stockholmské antidopingové laboratoři (ta ruská nemá momentálně akreditaci) odhalila v tomto vzorku zakázanou látku trimetazidin. Ta se používá jako lék na srdce, zároveň však může napomáhat ke zvýšení sportovní výkonnosti.

Výsledek analýzy, údajně zpožděný kvůli koronavirové nákaze a následným karanténním opatřením ve stockholmské laboratoři, byl oznámen až 8. února.

Valíjevovou poté suspendovala Ruská antidopingová agentura RUSADA, ale po jejím odvolání ji opět omilostnila. Proti tomuto verdiktu se u Sportovní arbitráže CAS odvolaly jak Mezinárodní olympijský výbor (MOV), tak Světová antidopingová agentura (WADA) a Mezinárodní bruslařská unie (ISU).

Jejich odvolání však arbitráž zamítla.

Ve svém rozhodování se tříčlenná komise CAS úzce zaměřila výhradně na otázku, zda Valijevová bude moci pokračovat v závodění na těchto olympijských hrách.

Odpověď zněla: Ano.

Ale zůstane jí medaile, jestliže ji vybojuje? A zůstane Rusku zlato ze soutěže družstev, na němž se podílela?

Odpověď zní: Nevíme. Možná.

Jak uvedl Mark Adams, mluvčí MOV, případ bude pokračovat, protože rozhodnutí CAS nepotvrzuje ani nevyvrací obvinění z dopingu a řízení tudíž není ukončeno.

„Medaile ze soutěže družstev se tímto rozhodnutím nevyřeší. Pravděpodobně to nebude vyřešeno během celých her,“ řekl Adams. Zároveň potvrdil, že pokud Valijevová získá v soutěži žen medaili, ceremoniál sice proběhne podle plánu, ale že jí tato medaile může být v budoucnu opět odebrána.

Na krasobruslařskou soutěž žen v Pekingu tak padl ještě před jejím zahájením obří stín nejistoty a pochybností.

Mezinárodní olympijský výbor zároveň vyzval činovníky Světové antidopingové agentury WADA, aby v následujících týdnech „zintenzivnili vyšetřování lidí okolo Valijevové, včetně jejích trenérů a lékařů“.

Všeobecně se předpokládá, že právě od nich dostala mladá Ruska zakázanou látku.

Připravujeme podrobnosti