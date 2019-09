Kanadský zázrak. Devatenáctiletá Andreescuová ve finále US Open přehrála ve dvou setech Williamsovou

New York Devatenáctiletá Bianca Andreescuová je novou šampionkou tenisového US Open. Při svém debutu v hlavní soutěži nenašla přemožitelku ani v dnešním finále, v kterém porazila 6:3 a 7:5 o více než osmnáct let starší Serenu Williamsovou z USA a stala se první kanadskou grandslamovou vítězkou.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů): Ženy: Dvouhra - finále: Andreescuová (15-Kan.) - S. Williamsová (8-USA) 6:3, 7:5.

Dcera rumunských rodičů Andreescuová odehrála první velké finále brilantně a Williamsovou, která se trápila na servisu, zdolala za hodinu a 39 minut. V triumf proměnila čtvrtou grandslamovou účast a v open éře vyrovnala rekord Moniky Selešové.

Williamsová po předloňském narození dcery Olympie neuspěla v grandslamovém finále ani napočtvrté. Loni prohrála závěrečný duel ve Wimbledonu i na US Open a letos znovu na trávě v All England Clubu a nyní v New Yorku. Stále tak čeká na 24. grandslamový vavřín, jímž by se vyrovnala Australance Margaret Courtové.

Andreescuová hrála většinu finále bez nervů, výborně se pohybovala a míče trefovala čistě. Naopak Williamsová 20 let po prvním grandslamovém triumfu, který získala právě v New Yorku, vypadala převážně v křeči.

Američanka přišla v utkání pětkrát o podání, z toho třikrát po dvojchybě při brejkbolu. „Proč nemůžu trefit servis?“ ptala se nešťastně šestinásobná vítězka US Open během utkání směrem ke svému realizačnímu týmu. V utkání trefila jen 45 procent prvních podání a po druhém uhrála jen 13 ze 42 výměn.

Andreescuová zvládla zápas výborně technicky i psychicky. Fanoušci na zaplněném dvorci Arthura Ashe, největším tenisovém kurtu světa, fandili freneticky Williamsové. Oslavovali vítězné míče domácí legendy a chyby kanadské hráčky.



Do varu se publikum dostalo ve druhé sadě. Andreescuová vedla už 5:1, ale při svém podání nevyužila mečbol a Williamsová se na chvilku chytla. Začala pálit vítězné míče, a když srovnala na 5:5, obecenstvo si v hledišti plácalo. Kanaďanka ale zvládla servis na 6:5 a vzápětí při podání Williamsové proměnila třetí mečbol.

Za titul Andreescuové získala 3,85 milionu dolarů (zhruba 87 milionů korun), více než vydělala za celou dosavadní kariéru. V žebříčku bude poprvé v elitní desítce, v které se posune na páté místo. Williamsová bude nově devátá.