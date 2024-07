Mladí slalomáři vybojovali na MS tři týmové tituly a dva bronzy

Kanoisté do 23 let získali pro Česko zlatou medaili po sedmi letech. „Dlouho let čekala Česká republika na návrat zlaté medaile. Stejně tak bylo opravdu dlouhé čekání v cíli na výsledek poslední hlídky. Nakonec to dopadlo skvěle,“ uvedl Král v tiskové zprávě svazu.

Stejně jako kanoisté také vítězné kajakářky předvedly bezchybnou jízdu a vyhrály s více než třísekundovým náskokem. „Nečekala jsem, že takhle zajedeme,“ uvedla debutantka na MS Hojdová. „Všechno nám vyšlo úplně suprově,“ dodala loňská mistryně světa Galušková.

Juniorské kanoistky v nejslabší konkurenci pouhých osmi týmů neohrozil ani jeden dotek branky a druhou Francii předčily o téměř šest sekund. „V jízdě byl malý zádrhel, ale jako singlířky jsme ho vyřešily perfektně,“ konstatovala Kočířová.

Třetí skončily kajakářky do 23 let Lucie Nesnídalová, Kateřina Beková a Klára Kneblová, které při triumfu Německa zaostaly o pouhé dvě setiny sekundy za Francií, a juniorští kanoisté Jonáš Heger, Jakub Voneš a Vojtěch Malý.

Další hlídky zůstaly bez medaile kvůli penalizacím, zejména pak favorizované kanoistky do 23 let Tereza Kneblová, Gabriela Satková a Klára Kneblová. České trio mělo jasně nejrychlejší čas, ale první jmenované reprezentantce rozhodčí neuznali průjezd 14. branky, což znamenalo 50 trestných sekund a pád na konec první desítky.