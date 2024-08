Česko má další zlato. Suverénní Fuksa vyhrál závod kanoistů způsobem start-cíl

Dlouhé čekání na další českou olympijskou medaili z pařížských her skončilo na vodním kanále ve Vaires-sur-Marne. Kanoista Martin Fuksa suverénním způsobem vybojoval zlato. Ve finále na 1000 metrů vedl od začátku do konce, vyhrál nejrychlejším časem olympijské historie. Také deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel dopoledne vybojoval postup do finále a v něm dojel sedmý.