Budeme se řídit srdíčky na sociálních sítích? Karate se nadále bouří proti vyřazení z olympiády v Paříži

„Nedošlo k tomu, že by karate nebylo pro Paříž zařazeno, ono bylo vyloučeno. Což není totéž. A je to záměrné,“ řekl prezident Světové federace karate (WKF) Antonio Espinós pro specializovaný web Insidethegames.biz. Španěl se v rozhovoru pustil jak do Bacha, tak do šéfa Paříže 2024 Tonyho Estangueta.

„Mluví nesmysly,“ naráží na jeho argumenty týkající se vyřazení karate pro hry ve francouzské metropoli. „Už existuje pět úpolových sportů na hrách. Mohli jsme pro Paříž vybrat čtyři sporty, rozhodli jsme se pro skateboarding, sportovní lezení, surfing a také breakdance. Chceme sporty, které baví mladé, které sledují na sociálních sítích,“ řekl v srpnu Estanguet.

„Vůbec neví, co říká. Budeme se řídit srdíčky na sociálních sítích? My nechceme být na olympiádě na úkor jiného sportu. Chceme být pátým novým sportem v programu. Možnost tady je, nevzdáme se,“ reagoval čtyřiadvacetiletý Steven Da Costa, nejlepší karatista světa, dvojnásobný mistr světa a olympijský šampion z Tokia. A samozřejmě Francouz.

Toho podpořila také francouzská ministryně sportu Roxana Maracineanuová: „Da Costa nebyl vybrán coby vlajkonoš na závěrečný ceremoniál v Tokiu pro nic za nic. MOV by se měl zamyslet a karate bojovat za svůj sport.“

Minimálně Espinós si její slova vzal k srdci. Nechal si vypracovat nezávislou studii, která porovnávala čtyři nové sporty pro Tokio 2020. Výsledek? Karate mělo dle těchto dat mezi porovnávanými sporty nejvyšší sledovanost.

Da Costovo finále si jen ve Francii zapnulo na čtyři miliony jeho krajanů.

„Tato zpráva jasně ukazuje, že máme pravdu v tom, že karate na olympiádu patří. Ten, kdo říká hlouposti, je Estanguet. Stejně tak nechápu postoj MOV. Nedávno pan Bach řekl, že rozhodnutí o karate je konečné, přijaté MOV, a že se jedná o transparentní proces. To mě doslova šokovalo, protože jde o ten nejméně průhledný proces, jaký jsem kdy viděl. Tři roky nám nikdo neumí seriózně vysvětlit, proč budeme v Paříži chybět, nikdo se s námi nebaví,“ zuří šéf svazu, který loni oslavil padesát let od svého vzniku.

„Víte, co je nejstřeženější tajemství MOV? To, jak komise rozhodují o tom, které sporty mají a nemají být v programu her. Tomu vážně říkají transparentnost? Přitom by to mělo být naopak, mělo by se o tom otevřeně mluvit, vědět, dle jakých bodů a kritérií se vybírají. Pak bychom se mohli bavit o transparentnosti,“ dodal Espinós, který by se kvůli zmíněné analýze rád osobně s Bachem sešel.

Kdo ví, třeba nakonec karate, kterému se jen ve Francii věnuje 260 tisíc členů v téměř pěti tisících klubech po celé zemi, pomohou problémy jiných sportů – na hraně balancuje box a také vzpírání, které muselo řešit problémy spojené s mistrovstvím světa v Uzbekistánu. V zemi se totiž výrazně zhoršila situace kolem pandemie koronaviru, a vláda tak zpřísnila podmínky pro vstup do země. Vzpěračská federace si ale vymohla výjimku, a tak by měl šampionát odstartovat dle plánu, tedy v úterý 7. prosince.