Vémola zdolal Marpa, ale diváci bučeli, rozhodčí ukončil zápas předčasně. Vyhráli i Mikulášek a Sivák

Zaplněnou O2 arénou se ozvalo bučení a pískot. Rozmrzelí byli diváci i zápasníci. „Nejsem spokojený s tím, že zápas byl ukončený takto, fakt ne,“ mrzelo Karlose Vémolu, který by na body nejspíš i tak vyhrál. Ze soupeře si často dělal boxovací pytel, síla porážela techniku.

„Byl to tah na jednu branku, ani jedno kolo nešlo za ním, stejně by to skončilo mou výhrou. Díky všem, co nebučeli, protože já i Marpo jsme udělali pro vás všechno“ dodal šestatřicetiletý ranař.

Marpo čekal na ideální úder marně, ale Vémolově tlaku se solidně bránil. „Mrzí mě, jak to dopadlo. Ani jednou jsem nebyl nahulený, těch šest kol bych dal v pohodě. Když mi to někdo takhle sebere, tak mě to hodně mrzí,“ uvedl Marpo.

Oktagon Underground začal soubojem českého bijce Melvina Maneho s Polákem Adamem Košutem podle pravidel Undergroundu. Tedy v malých MMA rukavicích na tři tříminutová kola. Thaiboxer Mane se ani nestihl zpotit a mohl slavit.

„Bomba jako kráva,“ komentoval svůj K.O. úder, kterým srazil soka hned v prvním kole. „Určitě budu pokračovat v MMA, chci zamíchat s kategorií do 84 kilo,“ dodal. I další duel, opět podle pravidel Undergroundu, ovládl český bojovník. Luděk Greguš zdolal Itala Alessia Malatestu 30:25 na body.

První boxerský a zároveň československý souboj obstarali Jakub Bahník a Milan Paleš. Na body zvítězil slovenský kickboxer „Minči“ Paleš.

Hala začala pořádně vřít až během duelu mezi Vladimírem Lengálem a Michaelem Krčmářem. „Box před dvaceti tisíci lidmi jsem ještě nezažil, díky za tu atmosféru,“ uvedl šťastný Lengál, který vyhrál 3:0 na body.

Poprvé v 02 aréně se představila jedna z nejlepších českých boxerek současnosti Lucie Sedláčková. Ve svém rohu měla Rudolfa Kraje a dalšího kouče a zároveň partnera Štěpána Horvátha, od něhož si po bitvě vysloužila polibek.

Lucie Sedláčková

Bulharskou soupeřku Milenu Kolevu udolala na body. „Hodně těžký zápas, Koleva je skvělá boxerka, v zápase měla snad pět kilo navíc. Jsem ráda, jak to dopadlo,“ řekla šampionka.

A pak přišla velká paráda! Diváci v hale se zvedli ze sedaček, když Marek Mazuch v druhém kole vypnul pravým hákem favorizovaného Brazilce Leandra „Apolla“ Silvu. Výkon večera! Hlavní karta nemohla začít lépe.

Výhru si připsal i svérázný Václav Mikulášek, jenž v atraktivním duelu porazil Michala Kotalíka na body 2:1. Diváci podporovali Kotalíka, a tak na triumf zápasníka s přezdívkou „Baba Jaga“ reagovali bučením.

Přestože po dalším zápase zvedal ruce nad hlavu Ronald Paradeiser, rozhodčí měli o vítězi jiný názor: na body zvítězil Vladimír Moravčík.

Talent Sivák byl suverénní

Václav Sivák vs. Dán Jonas Magard. Dva mladí dravci, kteří do sebe šli už dávno před vzájemným zápasem. V ringu však na body jasně vyhrál „Bad boy“ SIvák. „Jonas nic neukázal. Na to, jak mluvil, jsem čekal víc. Nemám rád lidi, kteří něco říkají a nedodrží to,“ řekl český talent a narážel na předzápasový trash talk.

V hlavním předzápase večera měli klíčové slovo rozhodčí. Duel Samuela Krištofiče s Milošem Petráškem, který moc kvalitního boxu nenabídl, skončil remízou.

„Se svým soupeřem jsme se shodli, že jsem vyhrál. Miloši, díky za zápas,“ prohlásil „Pirát“ Krištofič před vrcholem galavečera Vémola vs. Marpo, který skončil rozpačitou výhrou „českého Terminátora“. Další souboj čeká Vémolu už 4. června, kdy Oktagon zamíří poprvé do Německa.