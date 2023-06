Moc se nevyspím, vrátím se silnější. Jak Muchovou konejšila i Evertová

Seděla na lavičce, koukala do prázdna, vstřebávala nával emocí. Mísily se v ní hrdost z dalekého tažení se zklamáním, že jí k titulu scházel kousíček. Pak se Karolína Muchová zvedla a kráčela pro trofej po poraženou finalistku Roland Garros. Za ohlušujícího skandování svého jména z hrdel necelých 15 tisíc diváků na stadionu Philipa Chatriera. „Byli fakt hlasití, trochu to se mnou cukalo,“ přiznala česká tenistka. Respekt si vysloužila za to, jak ve finále srdnatě vzdorovala světové jedničce Ize Šwiatekové.