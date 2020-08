Karolína Plíšková na turnaji v New Yorku nezvládla první zápas

New York Tenistka Karolína Plíšková svůj první zápas na okruhu WTA po koronavirové pauze prohrála. Z pozice nejvýše nasazené hráčky podlehla ve druhém kole v New Yorku Rusce Veronice Kuděrmětovové 5:7 a 4:6. Akce, kterou jinak tradičně hostí Cincinnati, je generálkou na US Open.

V New Yorku skončila i turnajová dvojka. Letošní vítězka Australian Open Sofia Keninová z USA prohrála s Alizé Cornetovou z Francie 1:6 a 6:7.

Plíšková začala zápas dobře, využila první brejkbol a po svém servisu vedla 4:1. Náskok ale neudržela a v koncovce o úvodní sadu přišla. Druhý set rozhodla ztráta podání Plíškové v devátém gamu. Osmadvacetiletá česká jednička sice nasázela jedenáct es, ale udělala i devět dvojchyb. V utkání si vypracovala jen dva brejkboly. Vypadla za hodinu a tři čtvrtě. Světová trojka Plíšková v letošním roce vyhrála lednový turnaj v Brisbane. Před pětiměsíční mezinárodní pauzou kvůli opatřením proti šíření nemoci covid-19 hrála naposledy v Dauhá v druhé polovině února, kde došla do osmifinále. Po návratu na kurty vyhrála v Praze exhibiční LiveScore Cup, hrála charitativní soutěž týmů a trénovala střídavě v Praze a v Monte Carlu.