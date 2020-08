Karolína Plíšková po rychlém konci: Mělo by mi to tu sedět. Ale pořád si zvykám

New York Ještě před startem turnaje sama líčila: „Ono je i v normální sezoně těžké odhadovat, kdo vyhraje. A teď obzvlášť. Můžeme zažít hodně překvapení, hodně zvláštních výsledků.“ Karolína Plíšková se tím nechtěně trefila do vlastní situace - v prvním ostrém duelu po restartu kalendáře WTA prohrála jakožto nasazená jednička turnaje Western&Southern Open s Ruskou Kuděrmětovovou 5:7, 4:6.

Aspoň pár důvodů k optimismu našla. Nemusí se nikam stěhovat, neboť tradiční betonová generálka na US Open se letos kvůli koronaviru nehraje v Cincinnati, nýbrž rovnou v New Yorku, grandslam na ni bude rovnou navazovat. Taky ji potěšilo, že v soutěžním duelu – tak odlišném od tréninků – nepocítila úbytek sil.

Ale jinak? Žádná radost, samozřejmě. Od nejvýše nasazené se čeká mnohem víc.

„Tušila jsem, že to bude náročné. Zvlášť proto, že ona už odehrála nějaké turnaje v Evropě,“ říkala Plíšková na tiskové konferenci. „Začala jsem docela dobře, určitě jsem servírovala líp v prvním setu než v druhém. Ale dělala jsem hodně chyb na returnu. Ona neměla co ztratit, navíc byla posílená výhrou po těžkém zápase v 1. kole, hrála uvolněně, dobře. Rozhodně to ovšem nebylo tak, že bych neměla šanci vyhrát.“



O čem dalším česká tenistka hovořila?

O rozdílu mezi tréninkem a zápasem: „Bylo docela dusno, ale fyzicky jsem se cítila v pohodě. Těžko říct, jak by vypadal třetí set… Spíš by za mě byl v pohodě, síly mi nedocházely; aspoň něco pozitivního se dá na tomhle zápase najít. Uvidíme zítra, ale já nikdy neměla problémy s fyzičkou na kurtu.“

O pozici nasazené jedničky: „Pro mě teď není podstatné, kdo zůstal doma, ale kdo tu hraje. A všechny začínáme od nuly. Někdo může být po pěti měsících tréninků okamžitě na velmi dobré úrovni, někdo bude mít problémy. Proto nepřemýšlím nad tím, jaké mám šance. Jasně, jsem první nasazená, ale to teď určitě není nejpodstatnější věc.“

O kurtech v New Yorku: „Mně přijdou fakt rychlé! Nevím, jak to mají ostatní, ale za mě jsou snad nejrychlejší, co pamatuju – a to už jsem tu něco odehrála, takže můžu porovnávat s předchozími lety. Nevím, proč tomu letos tak je, ale aspoň máme čas si zvyknout. No, u mě se zdá, že týden byl na zvykání zatím málo (úsměv).“

Přemožitelkou Karolíny Plíškové se stala Veronika Kuděrmětovová.

O stylu tenisu, který to přinese: „S tak rychlým povrchem asi nebude moc šancí hrát dlouhé výměny. Kdo dá první pořádný úder, nejspíš bude mít bod. Já servíruju rychle, což by měla být moje výhoda. Zvlášť při místních podmínkách, kdy bývá hodně horko a vlhko, to bude lítat a mně by to mělo vyhovovat. Ale dnes se tak nestalo.“



O hraní bez fanoušků: „Musíme si zvyknout. V určitých momentech to bylo zvláštní – když je skóre vyrovnané, předvedeme dobré výměny a neozve se žádný potlesk... Ale neřekla bych, že to některou z nás ovlivnilo. Podmínky jsou pro všechny stejné. Pokaždé musíte v klíčových chvílích zabojovat, ať jsou u toho lidi, nebo ne. Možná by mi tribuny v některých momentech dodaly trochu energie navíc, ale určitě jsem neprohrála kvůli tomu.“

O odletu do Ameriky: „Pro mě to nebylo těžké rozhodování. Od začátku jsem si byla poměrně jistá, že sem chci přicestovat a hrát. Nevím, jaké důvody měli ti, co nakonec zůstali doma, ale na něco takového jsem vůbec nepomyslela.“

O životě v bublině: „Podívejte, odteď do US Open je to týden, to je nic. Nebavíme se o nějakém dlouhém úseku několika měsíců – za mě naprosto v pohodě. Dokonce mi přijde jako výhoda, že můžu trénovat na stejném místě, na stejném povrchu, se stejnými míči. Vypadnout v Cincinnati jako obvykle, hned další den by mě čekal přelet; tohle je vlastně lepší. I když si každý zvykáme, já s bublinou nemám problém.“