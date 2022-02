Američané žádají předání medailí za krasobruslařské týmy. Co bude s Valijevovou?

K CAS se devět členů stříbrného týmu odvolalo proti rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru (MOV) odložit předání medailí na pozdější dobu. Generální sekretář CAS Matthieu Reeb uvedl, že slyšení začalo a rozhodnutí lze očekávat ještě dnes v noci místního času.

O úmyslu amerického týmu podle agentury AP informovali MOV dopředu právníci. V doprovodném dopise prezidentovi Thomasi Bachovi argumentovali tím, že pravidla stanovují, že po skončení každé soutěže musejí být předány medaile.

Valijevová měla pozitivní test na zakázaný trimetazidin v prosinci při národním šampionátu v Petrohradu. Výsledky kontroly ale byly zveřejněny až poté, co mistryně Evropy pomohla Rusku ke zlatu v olympijské soutěži družstev. Kvůli její možné diskvalifikaci byl proto odložen medailový ceremoniál. CAS poté umožnil teprve patnáctileté Rusce ve zrychleném řízení dál startovat na OH a zasáhnout do soutěže jednotlivkyň, v níž pak jako obrovská favoritka skončila až čtvrtá.

Američané skončili v úvodní krasobruslařské soutěži v Pekingu za Rusy a před Japonci a trvají na převzetí stříbrných medailí. „Medailový ceremoniál z olympijských her nelze někde dodatečně napodobovat. Mají (sportovci) být oslavováni před zraky celého světa, než opustí Peking,“ citovala AP šéfa amerického krasobruslařského svazu Ramseyho Bakera.