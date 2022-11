„Hej, pane! Není tohle váš mobil?“ Hlas mého chvilkového společníka narušil debatu dosud vedenou v tlumeném tónu. Adresát jeho otázky se otočil, vrátil se k nám a s díky si vzal zapomenutý mobilní telefon. „On by o ten aparát nepřišel, jen je to takhle pro něj jednodušší. I kdybys tady teď nechal omylem ležet na stole peněženku, večer ji tu najdeš. Ledaže by ji někdo odnesl na policejní stanici. Rozuměj – tady se nekrade, tresty jsou přísné.“