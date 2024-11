Siniaková uzavře rok jako světová jednička ve čtyřhře. Počtvrté v kariéře

Osmadvacetiletá rodačka z Hradce Králové, jež aktuálně startuje s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou na Turnaji mistryň, završí jako jednička úspěšný rok. V historické statistice se vyrovnala Caře Blackové ze Zimbabwe a Američance Liezel Huberové. V čele pořadí je Martina Navrátilová, která ukončila rok jako první hráčka světa ve čtyřhře pětkrát.

Siniaková zahajovala sezonu ve čtyřhře po boku Australanky Storm Hunterové, s níž se dostala do semifinále Australian Open. Poté co se Hunterová zranila, nastoupila Siniaková na Roland Garros s Američankou Coco Gauffovou a s dvacetiletou rodačkou z Atlanty turnaj v Paříži vyhrála. O měsíc později se Siniaková představila ve Wimbledonu s Townsendovou, s níž rovněž triumfovala. Se stejnou spoluhráčkou hrála také na US Open, kde se dostaly do semifinále.

Vedle ženské čtyřhry uspěla Siniaková také v mixu. S Tomášem Macháčem společně vybojovali zlato na olympijských hrách v Paříži. Ve dvouhře ukončí rok na pozici světové jedničky Běloruska Aryna Sabalenková.