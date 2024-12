Kratochvílová je na dosah, věří mladá britská běžkyně Hodgkinsonová

„Nebojím se dávat si cíle. Světovému rekordu jsem docela blízko, aspoň si to myslím. Letos jsem viděla, čeho je moje tělo schopno, a těším se, že se posunu zase dál,“ řekla Hodgkinsonová BBC, která ji minulý týden vyhlásila britskou sportovní osobností roku.

Kratochvílová vládne historickým tabulkám s časem 1:53,28 minuty už od roku 1983. Hodgkinsonová v červenci na Diamantové lize v Londýně vylepšila národní rekord na 1:54,61 a díky nejrychlejší ženské půlce od roku 2018 se dostala na šesté místo historie. Už po triumfu na olympijských hrách v Paříži se nechala slyšet, že rekord je v jejích možnostech.

„Ten světový rekord mám v hlavě pořád. Ale mám spoustu let na to, abych se zlepšovala, takže se těším, co přijde. Když jdu na startovní čáru, vím, v jaké jsem formě. Všechno záleží na tom, jak se to sejde a to může v atletice záviset na mnoha věcech,“ prohlásila Hodgkinsonová.