Kejvala tepali senátoři za let do Tokia. Vysvětlení kauzy trošku zavání arogancí, zaznělo při jednání

Podobně jako na úterním jednání poslaneckého podvýboru pro sport zaznělo obvinění, že ČOV zfalšoval zasedací pořádek, aby sportovce po příletu v Tokiu uchránil před karanténou. To Kejval odmítl a argumentoval mimo jiné potvrzením japonské strany, že Češi postupovali podle informací, které dostali.

Na senátní podvýbor pro sport přišel jako první předseda Národní sportovní agentury (NSA) Filip Neusser, který měl primárně vysvětlovat nastavení podmínek dotací. Vzhledem k okolnostem ale přišla řeč i na problematický let a úterní jednání poslanců. To bylo sice uzavřené, ale senátoři měli své zdroje, které jim prozradily, že olympionici hovořili o manipulaci se zasedacím pořádkem.

Neusser zopakoval, že se mu tak potvrdily informace, které zveřejnil už v průběhu olympijských soutěží. „Někteří účastníci letu mi tehdy potvrdili, že to nebylo standardní a že mají podezření, že seating list nebyl v pořádku, protože oni by jasně do té karantény měli nastoupit,“ řekl.

Kejval, jenž před kriticky naladěné senátory dorazil o dvě hodiny později, argumentoval japonskými předpisy. Podle nich se za blízké kontakty považovali lidé, kteří byli s nakaženým více než 15 minut bez roušek na vzdálenost menší než jeden metr. Dění po příletu pak popisoval na základě svědectví covidového styčného důstojníka Jana Exnera, který komunikoval s nakaženým lékařem Vlastimilem Voráčkem i japonskými úřady.

„Japonci přišli a chtěli určit lidi, kteří seděli vedle pana Voráčka. Pak na letišti jsme byli rozděleni na dvě místnosti. V jedné sportovci, ve druhé většinou nesportovci a tam byl pan doktor. Ani tam se (podobně jako v letadle) nedodržovala ochrana nosu a úst. Měli tam kameru a ukázali na další lidi, které dali okamžitě do karantény na čtrnáct dní,“ řekl Kejval.

Když se v českých médiích objevily informace o podvodu se zasedacím pořádkem, na místě to řešil. „Japonská strana konstatovala, že k žádnému podvodu nedošlo a že se postupovalo podle jejich informací. Zároveň jsme požádali předsedu lékařské komise MOV Richarda Budgetta, aby nám písemně potvrdil, že všechny kroky, které provedl ČOV v Tokiu, byly v souladu s tím, co požadovali MOV a organizátoři. Ten dopis jsme dostali,“ uvedl Kejval.

Řadu senátorů ale jeho vysvětlení neuspokojilo. „Říct, že jste nic nezanedbali, to je pro mě naprosto nepřijatelné. Trošku to zavání arogancí,“ rozčiloval se Tomáš Třetina. Aktivity včetně rozhovorů před odletem speciálu označil za „karneval“. „Porušili jste nějaká nařízení, jinak by se nestalo to, co se stalo. Vyzývám vás, abyste skutečně pravdivě řekli všem, co se stalo. A pokud ta pochybení budou závažná, abyste zvážil svou rezignaci na post předsedy ČOV,“ řekl.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil před svou návštěvou na podvýboru přijal plážové volejbalisty Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera a cyklistu Michala Schlegela, kteří doplatili v Tokiu na koronavirovou nákazu. Udělil jim stříbrnou medaili předsedy Senátu.

„Jsou jakousi odměnou za utrpení, které museli prožít sportovci, když nemohli na olympijských hrách v Tokiu uplatnit to, co se za uplynulých pět let naučili a natrénovali. Uděluji stříbrné medaile i jako motivaci pro to, aby jednou získali medaili zlatou,“ řekl. Minulý týden dostaly toto ocenění beachvolejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová a obdrží ho i stolní tenista Pavel Širuček, kteří byli v obdobné situaci.