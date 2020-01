Klíčový zápas kariéry. ‚Příbramská střela‘ Pudilová musí nenáviděnou Kishovou nutně porazit

Raleigh/Praha Důležitý souboj, který hodně napoví o její budoucnosti, čeká v sobotu elitní českou MMA bojovnici Lucii Pudilovou. V americkém Raleighu ji čeká zápas s domácí Justine Kishovou, který bude pro pětadvacetiletou Češku poslední podle současné smlouvy s organizací UFC.

Šest zápasů, z toho „jen“ dvě výhry. Ovšem ze čtyř porážek pouze ta poslední – se sestrou současné šampionky bantamové váhy Antoninou Ševčenkovou – byla jasná, nezpochybnitelná. Pětatřicetiletá rodačka z Kyrgyzstánu, která s úspěšnější a mladší Valentinou trénuje v Jižní Americe, příbramskou bojovnici uškrtila po 80 sekundách druhého kola.

Pudilovou první prohra před limitem v kariéře nakopla. Zůstala sice dál se svým trenérem Ladislavem Erdélyim, byť ji mnozí doporučovali změnu, ale místo domácí přípravy poprvé vyrazila i na zahraniční kempy.

A dle slov svých i kouče je ve skvělé formě. „Je výborně připravená,“ prohlásil Erdélyi před odletem do zámoří, který absolvovali už týden před úvodním klaksonem zápasu. Důvod? Česká parta nechtěla ponechat nic náhodě.

„Jdu bojovat a vyhrát. Budu bojovat tvrdě, tak jako vždy,“ řekla před odletem na letišti pro Sport.cz Pudilová, která si díky smlouvě s UFC a také několika bonusům za zápas večera vydělala ve slavné lize už přes pět milionů dolarů.



Zdaleka nejvíce z trojlístku Pudilová, Karlos Vémola a Viktor Pešta. Druhý a posledně jmenovaní už v UFC nepůsobí, „nahradila“ je ale dvojice Mach Muradov (Uzbek žijící v Česku) a čerstvě i šampion Rizinu v polotěžké váze Jiří Procházka.

A „Příbramská střela“ chce spolu s nimi v UFC zůstat. Zajistit si třetí kontrakt s Danou Whitem. „Je to kvalitní thajboxerka, tvrdá, hodně unese. Také bude skvělá fyzicky,“ pochválila svoji nejbližší rivalku. Jinak ale mezi oběma panuje ostrá rivalita.

Vážení k UFC Fight Night 166.

Dle české bojovnice ji odstartovala její zámořská soupeřka, která se narodila před jednatřiceti lety v ruském Petrohradu jako Světlana Nasibulinová. Do zámoří se dostala díky adopci. „Abych to vysvětlila, ona napadla první mě. Napsala, že mě ukončí, a to jsem si vzala hodně osobně. Na svoji obranu jsem použila hodně tvrdá slova. Nechtěla jsem, ale vyprovokovala mě,“ řekl Pudilová pro web televize Nova.



Jaká slova na bývalou kickboxerku (22 výher a 2 porážky) pronesla? „Těším se, až ti zavřu hubu. Ve své domovině buď hodně opatrná na svůj svěrač, až ti budu demolovat obličej,“ napsala Češka na Twitter, čímž připomněla soupeřce trapný moment z června 2017, kdy Kishová pod náporem úderů Felice Herringové neudržela obsah střev a zašpinila podlahu klece.

Byl to pro ni předposlední duel v kleci, o sedm měsíců prohrála také s Korejkou Ji Jeon Kimovou, kterou přitom Pudilová zdolala. Od té doby Kishová s celkovou bilancí 6-2 (v UFC 2-2) nezápasila. Češka stihla za stejné období duely čtyři, momentálně ale vleče bilancí tří porážek v řadě.



Zlomí ji dnes v noci na půdě soupeřky? Galavečer UFC Fight Night 166 Curitis Blaydes vs. Junior Dos Santos startuje přesně o půlnoci, pro tuzemské fanoušky nejzajímavější duel je pátý v pořadí (cca ve 2:00 hodin). Přímý přenos vysílá stanice Nova Sport 2.