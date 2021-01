Knockout v 1. kole, mažoretky a kuželky zválcovaly Vémolu. Výzkum NSA na sítích baví i pobuřuje

Na první dobrou to působí totálně absurdně. Výzkum NSA (Národní sportovní agentura), který má běžnému člověku říct, jaké sporty sleduje, ale také aktivně provozuje česká společnost nejčastěji a nejraději, zařadí světový fenomén fotbal na osmou pozici, přičemž před něj postaví například motosport, který má nepopsatelně menší základnu fanoušků i samotných sportovců.

Za zmínku zcela jistě stojí také postavení MMA, smíšeného bojového umění, kterému se v posledních měsících dostává obrovského zájmu.



Právě sport, kterému se věnuje například Karlos „Terminátor“ Vémola, obsadil v pracovně nazvaném žebříčku „kolik Čechů kdy jako diváci koukali na:“ až 78. místo. Kdežto třeba taková sportovní kynologie, pro neznalé sportovní disciplína, při níž se pes a jeho vodič snaží například vystopovat určitý předmět, obsadila ve výše zmiňované tabulce 66. příčku. Před MMA se umístili ale i další, pro oko běžného diváka, bizarní sporty. A to například: bowling a kuželky, psí spřežení, potápění nebo střelba z kuše.

„Mažoretky a twirling vás docela sesvačily,“ popíchl jeden z uživatelů Twitteru známého promotéra organizace Oktagon, která stojí za vzestupem MMA v České republice, Ondřeje Novotného.

A proti podivnému výzkumu se ohradila třeba také fotbalová Sparta. „Fotbal je podle sportovní agentury 17. nejatraktivnějším sportem v ČR z pohledu provozování. Vážně? Do našich školiček se přihlásilo se přihlásilo 1000 dětí, na Strahově máme 300 kluků a 150 dívek. Seniorům klub nabízel zápasy fotbalu v chůzi. Je to sport pro všechny,“ diví se zástupci letenského klubu.

„Když vidím, jak dělá NSA „průzkum“, tak doufám, že se nebude pouštět do žádných větších akcí,“ napsal na svůj twitterový účet Tomáš Kučera, ředitel PR hokejového Motoru České Budějovice.

Na podivné pořadí oblíbenosti sportů mezi českými diváky zareagovala poměrně pohotově také aplikace Flashsport, která čtenářům nabízí sportovní zprávy z desítek webů. „Milane, máme to dobře?“ zveřejnili na svém Twitteru spolu se snímkem obrazovky, na němž mají seřazené sporty právě podle průzkumu NSA.

„Prý, že je krasobruslení populárnější než fotbal,“ směje se podivnému výsledku zkoumání další z fotbalových nadšenců.

„Smál jsem se hodně a dlouho, ale rychle jsem přestal po přečtení této věty: Výzkum patří mezi kritéria pro rozdělování financí v rámci výzvy Podpora sportovních svazů 2021,“ uvedl ve svém příspěvku Jan Dygryn, zaměstnanec Palackého Univerzity.

Z průzkumu Národní sportovní agentury jsem pochopil, že dělám nesmyslně podcast o v podstatě menšinovém sportu, který je u Čechů méně divácky atraktivní, než krasobruslení. Do příštího Angličana pozvu Torvilleovou s Deanem. V rubrice Bramborový salát bude Jožo Sabovčík.

Je tohle TEN Covid?浪Po masách otužilců si říkají o svůj prostor i milovníci bowlingu a kuželek? Vůbec nic proti ani jedné ze skupin, taky jsem na Štěpána pár let zpět lezl do Vltavy, ale znamená to, že už v TV neuvidím fotbal???⚽️ pic.twitter.com/wZ2JCgdJZW