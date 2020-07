"Kolik ještě" či "Nemohu dýchat". Hráči v NBA mohou nastoupit s hesly proti rasismu na dresech

New York Vedení NBA a zástupci hráčské asociace se dohodli na tom, jaká hesla si basketbalisté mohou při restartu sezony umístit na dresy. Podle ESPN obě strany vypracovaly seznam 29 sloganů, kterými mohou hráči podpořit boj proti rasismu a sociální nerovnosti. Nechybí mezi nimi například Black Lives Matter (Na černošských životech záleží), které bude i na palubovkách při zápasech v Orlandu, a I Can't Breathe (Nemohu dýchat).

Basketbalisté se nyní mohou rozhodnout, zda si nechají na záda místo svého jména natisknout jeden z vybraných sloganů. Pokud se rozmyslí až později po rozehrání sezony, budou mít nápis umístěný na zádech nad jménem.

Mezi dalšími schválenými slogany jsou podle ESPN i Say Their Names (Řekněte jejich jména), Enough (Dost) nebo How Many More (Kolik ještě). Jména obětí policejní brutality včetně George Floyda, jehož květnové úmrtí při zatýkání bělošským policistou zažehlo celosvětové protesty, na dresech nakonec nebudou.

Basketbalisté chtějí hesly podpořit hnutí Black Lives Matter, které se na organizování protestů proti rasismu a policejní brutalitě podílí. „Lidé říkají, že v Orlandu sociální spravedlnost nikoho zajímat nebude. Díky těm dresům se to nevytratí,“ řekl šéf hráčské unie Chris Paul z Oklahomy televizní stanici ESPN.



Dohrávka ročníku, který byl 11. března přerušen kvůli pandemii koronaviru, se týká 22 týmů. Zápasy jsou naplánovány od 30. července v uzavřeném komplexu Disney Worldu v Orlandu na Floridě.