KOMENTÁŘ: Sportovní retro v televizi baví víc než opakované estrády. Snad ale nebude trvat věčně

Praha Uplynulý víkend byl věnován play off hokejové extraligy z roku 2005, kdy v českých týmech díky výluce NHL válela řada hvězd. Do toho třeba v pátek dokument z roku 1967 o talentované skokance do vody Mileně Duchkové, která o rok později vyhraje olympiádu, nebo sobotní finále tenisového Poháru federace z roku 1986, kdy Hana Mandlíková na Štvanici neunesla podporu publika směrem k emigrantce Martině Navrátilové a ta se zase při závěrečné řeči dojetím málem rozplakala.

Nepozorný manžel vyřadil šampionku z virtuálního triatlonu. Je to blbec, smála se Ne, to není nový cyklus pro pamětníky, takto si jen pomáhá sportovní kanál České televize s naplněním svého vysílání během koronavirové pandemie. Těžko lze vysílat aktuální přenosy a vyrábět magazíny, když je dění po celém světě zastaveno. A tak je třeba vzít zavděk retrem. ČT Sport má oproti konkurenčním stanicím výhodu v relativně bohatých archivních záznamech přenosů a dalších pořadů, které po léta sama vyráběla a nyní je pod taktovkou Roberta Záruby může znovu vytáhnout.

V březnu se rozjíždělo extraligové play off, a tak jeho náhlou absenci ČT vystlala vzpomínáním nejprve na rozhodující souboje o titul, které glosovali i pamětníci z řad tehdejších aktérů, a poté rozšířila i na další série. Retro je vděčné, Češi ho mají rádi a nemusí to být ani přímo návrat k jejich klubu. Leckterý fanoušek prostě rád zavzpomíná, jaké to bylo, když jako kluk chodil s tátou na klasický zimák, kde se většinou ještě fandilo vestoje. Připomene si, jak při titulu Olomouce její manažer Pavel Čech na soupeře vyvíjel do té doby málo známý mediální tlak nebo jak se z odložených hráčů zrodila neporazitelná vsetínská dynastie.

Většinu přenosů vidíme v repríze vůbec poprvé, a tak nehrozí, že by je potkal osud známých televizních scének, které se nám díky neustálému opakování přes svou povedenost už zajídají. V zámoří zase televize ESPN o dva měsíce urychlí uvedení seriálu The Last Dance (Poslední tanec) o poslední sezoně basketbalové legendy Michaela Jordana v Chicagu Bulls. Snad si pospíší i ústup koronaviru a tohle retro nebude muset trvat přehnaně dlouho, živé zápasy jsou přece jen živé zápasy.