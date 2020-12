Konec tříleté nadvlády. Van Aert v blátě ukončil Van der Poelovu sérii, Boroš dojel třiadvacátý

Dendermonde Belgický cyklokrosař Wout van Aert ukončil ve Světovém poháru nadvládu Nizozemce Mathieua van der Poela, který v elitním seriálu poznal hořkost porážky po třech letech a patnácti vítězstvích. V extrémních podmínkách na silně rozbahněné trati v belgickém Dendermonde, kde se jel závod SP poprvé, skončil duel dvou trojnásobných mistrů světa jasným triumfem Van Aerta. Úřadující šampion Van der Poel za ním projel cílem druhý s bezmála tříminutovou ztrátou. Nejlepší z Čechů Michael Boroš obsadil 23. místo s mankem přes osm minut.

Šestadvacetiletý Van Aert i přes pád v prvním kole mířil k desátému triumfu v kariéře už od druhého okruhu ze sedmi, kdy s ním přestal Van der Poel držet krok. S obrovskou převahou mu oplatil těsnou porážku z minulého týdne v jiném belgickém dějišti Namuru, kde Van der Poel vyhrál patnáctý závod SP v řadě, do kterého nastoupil. Série hvězdného Nizozemce začala v prosinci 2017 v Zolderu.

Van Aert dosáhl na vítězství po třetím místě v Táboře a druhém v Namuru a v čele průběžného pořadí vystřídal krajana Michaela Vanthourenhouta, který po úvodním prvenství zopakoval čtvrté místo z Namuru. V Dendermonde ho porazil ještě další krajan Toon Aerts, v první desítce se umístili pouze Belgičané a Nizozemci.

Boroš se po dvou 26. místech vešel do oceňované pětadvacítky a vybojoval pro český cyklokros první body v sezoně. „Konečně jsem bodoval, cítím se dobře a závod od závodu se mi jezdí lépe, i když by to mohlo být i lepší,“ řekl Boroš svazovému webu. V hlubokém bahně a vodě nechal všechny síly. „Byl to masakr, boj o přežití. Abych řekl, tak podobné to snad bylo jen na mistrovství světa ve Valkenburgu (2018),“ podotkl.



Zatímco v mužské kategorii měl třetí díl SP třetího vítěze, mezi ženami Lucinda Brandová z Nizozemska zopakovala prvenství z Tábora i Namuru. Stejně jako v minulém závodě za ní skončila druhá Američanka Clara Honsingerová, jež na jihu Čech nestartovala, třetí dojela úřadující mistryně světa Ceylin del Carmen Alvaradová rovněž z Nizozemska.

Nejlepší Češkou byla s více než sedmiminutovou ztrátou Pavla Havlíková na 43. místě a i ji těžká trať zcela vyčerpala. „Bylo to extrémně náročné, půl závodu jsme běžely a půl jely, něco takového jsem dlouho nezažila. V každém kole se trať rozjížděla a přibývalo vody. Jen ten závod objet bylo docela hrdinství. Ve větru byla navíc hrozná zima,“ popsala Havlíková.

Předposlední závod seriálu okleštěného kvůli koronavirové pandemii se uskuteční příští neděli v nizozemském Hulstu. Světový pohár pak vyvrcholí po třítýdenní přestávce 24. ledna v belgickém Overijse.