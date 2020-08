Konec zhrzeným sázkařům? Tenisoví analytici vyvíjí aplikaci, která má anonymní agresory identifikovat

New York „Ať zemře celá tvoje rodina. Uvidíme se na dalším turnaji a zabiju tě. Skonej na rakovinu. Doufám, že umřeš během nehody.“ Neúspěšní sázkaři často zavalují tenisty sprškou nadávek, datoví analytici, kteří se starají o statistické údaje tenistům, ale chtějí přijít s vítanou novinkou. Aplikací, jež má šanci sázkaře rozeznávat a zároveň vyfiltrovat nešetrné komentáře ze zpráv hráčů.

„Nazývají mě králem muslimských teroristů,“ netají se pětadvacetiletý německý tenista s libanonskými předky Benjamin Hassan.

Urážky jsou pro aktuálně 354. hráče světa běžnou součástí od 18 let. Z tenisového kurtu se dívá na svůj telefon a je konfrontován s návalem hanlivých zpráv, po každé prohře mu podobných urážek přijde v průměru osm.

Zkušenost Hassana naučila nedívat se na svůj telefon před zápasy, aby se nerozptyloval, po nich ale přijde čas na mazání a blokování uživatelů na sociálních sítích, kteří německého tenistu uráží.

Jako hráč není sám.



Aktuálně pětasedmdesátá hráčka světa Taylor Townsendová si myslí, že se to stává napříč celým tenisovým světem.

„Sázkaři útočí na všechny možné věci, které jsou zranitelné. Moje rasa, barva kůže, postava. Prostě cokoliv co je citlivé. Nikdy by mě nenapadlo, že budou lidi na hráče útočit, protože prohráli během vsázení, je to hloupé,“ říká americká tenistka.

Některé společnosti zabývající se kompletními statistikami však začaly jednat.



Nejvíce se do boje prostě zhrzeným sázkařům zapojila společnost Sportradar, jež se sama popisuje jako poskytovatel komplexních služeb pro sázkové a herní provozovatele. Ta spustila zkušební verzi programu, který identifikuje jednotlivce za anonymními účty, kteří častují sportovce na sociálních sítích nevybíravými útoky.

„Na základě legálně generovatelných údajů, které sami sázkaři dávají na základě svých anonymních útoků, se dají vypozorovat jejich jména, adresa i telefon. Ve spolupráci s postiženými tenisty se nám daří tuto aplikaci rozvíjet, v současnosti se nám daří identifikovat jen malý vzorek agresorů, do budoucna si ale troufám říct, že jich budeme odkrývat velkou většinu,“ věří ředitel Sportradaru Andreas Krannich.

Povede se mu eliminovat agresivní sázkaře?