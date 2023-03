Brno, Nymburk i Pardubice s porážkou, kluby ze severu zářily

Kolín šel do zápasu s mistrem po sérii sedmi ligových porážek, ale Nymburk vedl minimálním rozdílem jen v úvodu. Ve zbytku zápasu dotahoval ztrátu, a když už se mu to v závěru třetí čtvrtiny zásluhou trojky Petra Bendy povedlo (65:65), překlopit skóre nedokázal.

Mnohem přesněji střílející domácí tým rozhodl třináctibodovou šňůrou od stavu 79:78, v jeho dresu zaznamenal Džiugas Slavinskas 22 bodů a 10 doskoků.

„My se topili v několika porážkách a dnes jsme si řekli, že už to musí přijít, že se musí projevit ten dobrý trénink. Dneska to přišlo, vyšlo to zase na Nymburk, takže jsme rádi. Trochu jsme omezili ztráty, i když nakonec jich bylo 15, ale to je číslo, se kterým už se dá hrát, a s naší úspěšností střelby to dnes stačilo,“ konstatoval domácí kouč Adam Konvalinka.

Nymburský Ladislav Sokolovský byl zklamaný. „Zbytečně jsme se přizpůsobili tempu Kolína. Proto jsme museli neustále dotahovat. A když už jsme se dotáhli, tak pak je necháme doskočit a dát koš a sami nemáme dostatečnou koncentraci a hodíme míč do autu,“ řekl.

V Opavě se naopak skóre přelévalo, Brňané ztratili vedení až o deset bodů a pak i další devítibodový náskok. V závěrečné čtvrtině pro změnu ligový lídr zlikvidoval osmibodovou ztrátu, ale Opava po inkasovaném koši na 78:80 minutu a 21 sekund před koncem a následném oddechovém čase šesti body za sebou znovu otočila. Obhájci stříbra dali 14 trojek, o šest z nich se postaral kapitán Jakub Šiřina, s 21 body nejlepší střelec zápasu.

Brněnský křídelník Danilo Djuricic (vlevo) čelí opavskému rozehrávači Jakubu Šiřinovi.

„Brno letos hraje famózně a my už jsme ho třikrát porazili. V závěru jsme hloupými chybami neudrželi solidní náskok, ale vyhráli jsme. Brno bylo lepší na doskoku a my jsme zase byli lepší ve střelbě za tři,“ konstatoval Šiřina. Brněnský kouč Lubomír Růžička uznal, že Opava je pro jeho tým nejméně příjemný soupeř. „Zápas již měl nádech utkání play off a rozhodovala zkušenost na straně Opavy. My se musíme učit hrát pod tlakem na míč, kde nám dnes Opava dělala problémy,“ uvedl.

Zaváhání lídrů využil třetí Děčín, který si v Pardubicích také připsal třetí výhru ve vzájemných zápasech v sezoně. Při vítězství 84:70 zaznamenal triple double A. J. Walton. Americký rozehrávač se blýskl 22 body, 12 asistencemi a 11 doskoky.

Před Pardubice se na čtvrté místo posunulo Ústí nad Labem, které deklasovalo Ostravu 122:85 a vylepšilo vlastní sezonní maximum v počtu nastřílených bodů z minulého zápasu s Opavou (116:106). Ani Severočeši ještě s Novou hutí v sezoně neprohráli. Pomohli si 16 trojkami, čtyři trefili nejlepší střelci zápasu Tony Hicks (22 bodů) a Kris Martin (21).