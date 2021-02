Korda poprvé ve stovce: Sestra mi byla inspirací. Pracoval jsem tvrdě a splnil si sen

Praha Psal se 23. listopad roku 1987, kdy tehdy 19letý československý tenista Petr Korda poprvé prorazil do první stovky světového žebříčku. O deset let a tři měsíce později se díky triumfu na Australian Open vyšvihl až na druhou příčku a platil za jednu z největších hvězd své doby. Na jeho odkaz zdárně navazuje syn Sebastian, který coby reprezentant USA znovu vrátil slavné příjmení mezi stovku nejlepších hráčů světa.

V pondělním vydání světového rankingu našel dvacetiletý americký talent s českými kořeny Korda své jméno na 88. příčce.



Poslední krok k průlomu do stovky udělal šikovný tenista v neděli, kdy podruhé v kariéře triumfoval na turnaji kategorie Challenger - s pohárem zapózoval ve francouzském Quimperu.

Od února loňského roku, kdy mu v pořadí patřila 238. pozice, se Korda markantně zlepšil.



„Je to o trochu delší cesta než u kluků, kteří jsou ve stovce nyní, ale já vždycky říkám, že preferuji svoje než všechny ostatní. S tím, co jsem zažil, dokážu ocenit věci více,“ reflektoval Korda pro web ATP svou pouť tenisovým žebříčkem.

K vzestupu mu pomohly následující milníky:



Začátek října 2020 osmifinále grandslamového Roland Garros.

Začátek listopadu 2020 premiérový titul z kategorie Challenger.

Polovina ledna 2021 první finále na okruhu ATP.

Konec ledna 2021 druhá trofej z Challengeru.

Působivý výčet, především vzhledem k tomu, že Korda všechny tyto nemalé úspěchy obstaral během čtyř měsíců.

„Vždy jsem věděl, že mám hru na to, abych to zvládnul. Šlo tedy jen o to, správně připravit tělo a obklopit se opravdu dobrými lidmi, kteří na mě tlačili každý den,“ prozrazuje americký talent.

Petr Korda a syn Sebastian Korda.

„Vím, jak těžké je stoupat žebříčkem a pořád se pohybovat na těch náročných místech. Hrát kategorii Challenger nebylo nikdy lehké a musel jsem se skrz ni probojovat mentálně. A to mi opravdu pomohlo.“



Jako další velkou pomoc v kariéře vidí svou účast na loňském US Open, kde se potkal s předními tenisovými esy.

„Jen to, že jsem s nimi mohl trénovat a učit se od nich, mi pomohlo cítit se pohodlně ve své kůži. Pochopení, co dělají a jak to dělají, pro mě bylo opravdu velkou pomocí.“

Vyspělý herní systém a mentální odolnost Korda výtečně demonstroval právě v Quimperu, kde v prvním kole proti domácímu Tristanu Lamasinemu prohrával 1:5 ve zkrácené hře rozhodující sady. Za stavu 5:6 ještě čelil mečbolu, než tiebreak ukořistil poměrem 9:7.

Sebastian Korda se svým otcem a sestrou

Třísetovou bitvu zvládl i ve druhém kole, ve finále pak zničil Slováka Filipa Horanského za 50 minut dvakrát 6:1.



„Začal jsem ten týden opravdu vynervovaný, protože má sestra Jessica vyhrála svůj první turnaj po dvou třech letech. Sledoval jsem ji a pořád jsem byl ve stresu,“ odhalil Korda, jak prožíval vystoupení své sestry, profesionální golfistky.



„Když jsem ji viděl s trofejí, bylo to pro mě inspirující. A potom mi řekla: ‚Dobrá, teď je řada na tobě.‘ Musel jsem to ještě trochu pozvednout.“

Sebastian Korda na French Open.

Což se mu beze sporu podařilo, do rodinné sbírky přidal další pohár, díky němuž se příjmení Korda opět vrátilo do první stovky tenisového žebříčku.



„Byla to velká úleva, pracoval jsem pro to velmi tvrdě,“ přiznal. „Dostat se do stovky bylo jedním z mých největších cílů od doby, kdy jsem začal hrát tenis. Je to splněný sen, ale doufám, že můžu jít ještě mnohem výš.“

Předpoklady rozhodně má, stačí se podívat, co deset let po vstupu do stovky dokázal jeho otec.