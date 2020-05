Koronavirus zastavil historicky nejúspěšnější sezónu basketbalistek Ostravy

OSTRAVA Smutek mohou cítit basketbalistky SBŠ Ostrava. Epidemie koronaviru je totiž připravila o dohrání nejlepší sezóny v klubové historii, ve které útočily na vysoké pozice ve vyřazovacích bojích jak v ligové soutěži, tak v evropských pohárech.

Dokonce na šestou příčku to letos vytáhlo ostravské SBŠ, což znamenalo vítězství v nadstavbové skupině B a umístění hned za elitní ligovou pěticí v podobě ZVVZ USK Praha, Sokol Hradec Králové, KP Brno, Žabiny Brno a BLK Slavia Praha. Tým trenéra Ladislava Pavláta tradičně sází na odchovankyně z domácí líhně a hodně příležitosti dává i dorostenkám z kategorie U19. Mladé jádro vždy doplní prezident Kamil Havrlant několika zkušenými zahraničními hráčkami, od kterých můžou mladé Češky sbírat zkušenosti.



Sezónu v domácí RENOMIA ŽBL začaly hráčky SBŠ slušně a s bilancí tří výher a stejného počtu porážek se držely v polovině desetičlenné tabulky, pak ale přišla série čtyř proher včetně nepříjemných ztrát v Trutnově a ve Strakonicích a vedení se odhodlalo ke změně. Ladislava Pavláta na trenérské lavici vystřídal sám prezident klubu Kamil Havrlant a ve spolupráci s Kamilem Fajtou vytvořili trenérské duo, jenž vedlo tým po zbytek sezóny. Pavlát se mezitím přesunul k mládeži. Krátce poté došlo i ke změně v hráčském kádru, když po vánočních svátcích odešly Američanky Tiffany Jonesová a Jaquanna Murrayová a nahradila je srbská pivotka Nevena Markovičová. Ta doplnila svou krajanku Ivanu Grbičovou, Britku Eilidh Simpsonovou a Američanku Saru Dickeyovou jako zahraniční posily.

Ostravský tým pak zvládl všechny důležité zápasy včetně výhry v Chomutově, domácí odvety s Trutnovem, nebo zdolání Slavie Praha v posledním kole základní části. To vyneslo SBŠ dobrou výchozí pozici do nadstavbové skupiny B, kde pak stačilo vyhrát dva ze tří zápasů – poslední proti Trutnovu už povinně bez diváků – a bylo z toho konečné šesté místo. Fanoušci Ostravy se však bohužel nedočkali čtvrtfinálové série proti favorizovanému KP Brno, sezóna byla totiž předčasně ukončena a na Ostravu zbylo šesté místo jako konečné.

Velmi dobré výkony podávala Ostrava i ve dvou evropských pohárech, a to Středoevropské lize CEWL a Evropské lize basketbalistek EWBL. V těžké skupině B CEWL Ostrava získala dvě výhry, to však na postup nestačilo a bylo z toho čtvrté místo. O hodně lepší to bylo v EWBL, kde Ostrava dokonce získala pořadatelství jednoho z turnajů a do haly Tatran se tak sjely elitní evropské celky. V základní skupině Evropské ligy získala Ostrava čtyři výhry ze sedmi zápasů i nad celky z Litvy či Běloruska a vybojovala si možnost hrát čtvrtfinále. V něm bohužel na SBŠ vyšel možná největší favorit soutěže, brněnské Žabiny, které ve dvojzápase ukořistily postup na finálový turnaj, jenž se už neuskutečnil.

„Jsme velmi spokojeni s výsledky jak v lize, tak v pohárech. Škoda, že nemohlo dojít na play off. Součástí úspěchu byla rozhodně nová spolupráce se skupinou ČEZ, díky jejichž podpoře jsme mohli získat lepší zahraniční hráčky a také podpořit mládež, kterou máme nejsilnější v regionu. Není jednoduché v Ostravě získat podporu pro sport,“ uvedl prezident a zároveň trenér Ostravy Kamil Havrlant. Ten přišel koronavirovou krizí také o možnost uspořádat už 25. ročník mimořádně úspěšného velikonočního mládežnického turnaje Nadace ČEZ Ostrava Easter Tournament.