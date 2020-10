Král pařížské antuky. Nadal potřinácté vyhrál Roland Garros, ve finále zničil Djokoviče

Paříž Rafael Nadal potřinácté vyhrál grandslamové Roland Garros. Král pařížské antuky ve finále porazil světovou jedničku Novaka Djokoviče 6:0, 6:2 a 7:5. Čtyřiatřicetiletý Španěl vyhrál jubilejní stý zápas na French Open. Od svého debutu v roce 2005 nezvítězil v turnaji jen třikrát. Celkově získal dvacátý grandslamový titul a vyrovnal rekord Rogera Federera.

Srb Djokovič do finále nastupoval s velkými ambicemi, protože v této omezené sezoně zatím běžným způsobem neprohrál. Neuspěl jen na US Open, kde byl v osmifinále diskvalifikován poté, co trefil míčkem čárovou rozhodčí. Nadal mu ale oplatil jasnou porážku z loňského finále Australian Open a na oblíbeném turnaji počtvrté za sebou zvedl nad hlavu trofej.

Na jeho nadvládě nic nezměnil ani přesun pařížského grandslamu z jara na podzim kvůli pandemii koronaviru.

Mladenovicová s Babosovou v pátek svedly obrovskou semifinálovou bitvu s Češkami Barborou Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou, než je udolaly za dvě a půl hodiny. Dnešní obhajoba pařížského trůnu byla pro sehraný pár mnohem snadnější. Společně přidaly druhou trofej z Roland Garros ke dvěma z Australian Open z letoška a roku 2018. Mladenovicová ještě dobyla Paříž před čtyřmi lety s Caroline Garciaovou.



Staronové šampionky vyhrály čtyři z posledních 11 majorů. Na US Open cítily křivdu poté, co kvůli karanténě francouzské tenistky byly krátce před zápasem druhého kola vyřazeny. Mladenovicová totiž patřila do skupiny lidí, kteří přišli do kontaktu s Benoitem Pairem, jenž byl před startem turnaje pozitivně testován na koronavirus.

Ve světovém žebříčku Mladenovicová zůstane trojkou a její parťačka čtyřkou za vedoucí Sie Šu-wej z Tchaj-wanu a Barborou Strýcovou. Ty letos v Paříži skončily ve třetím kole.