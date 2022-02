Další problém s dopingem? Medailový ceremoniál družstev krasobruslařů odložili

Rusové ovládli soutěž družstev již v pondělí. O devět bodů porazili výběr Spojených států amerických a zopakovali triumf ze Soči. Bronzovou medaili získalo Japonsko. Češi byli osmí.

Mezinárodní olympijský výbor dnes informoval o tom, že medailový ceremoniál byl odložen. „Objevil se problém, který vyžaduje právní řešení,“ citovala agentura Reuters mluvčího MOV Marka Adamse.

„Všechny mohu ujistit, že děláme všechno pro to, aby to bylo vyřešeno co nejrychleji. Další detaily říct nemohu, ale opravdu děláme naprosté maximum. Snad brzy budeme moci říct víc,“ uvedl Adams.