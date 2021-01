Krčmář přemluvil trenéra a hlásí návrat po covidu: Potřebuji závodit, můžu být jen příjemně překvapen

Duszniki-Zdrój Na začátku ledna onemocněl covidem. První kontrolní test měl po 14 dnech ještě pozitivní, další už ne. A nyní se Michal Krčmář, česká mužská biatlonová jednička, vrací na scénu. Odcestoval rozzávodit se na mistrovství Evropy do Polska, tedy na akci, která je v biatlonu určena primárně závodníkům z druholigového IBU Cupu. V pátek by měl ve středisku Duszniki-Zdrój nastoupit ke sprintu.

Poslední zátěžové testy v Česku tedy dopadly relativně dobře?

V úterý jsem absolvoval těžší trénink v závodním tempu a ve středu jsem pak byl na krevním obrazu, abychom zjistili, co s mým tělem takový trénink udělal. Jdeme teď den za dnem, nechceme po covidu nic uspěchat. Ale musím zaklepat, necítím se špatně, tělo reaguje dobře. Tak jsem nakonec Ondru Rybáře přesvědčil, že si chci v Polsku zazávodit. Ondra takový postoj úplně neměl.

Dával vám najevo své pochybnosti?

Přesně tak. Ani já nevím, co mám od sebe čekat. Neberu to tak, že jedu bojovat na mistrovství Evropy o úspěch. Je to pro mě jeden z bodů návratu po covidu směrem k mistrovství světa.

Jak ten návrat zatím probíhal? Jak vaše tělo reagovalo na první tvrdší tréninky po prodělaném onemocnění?

Musím to zaklepat, ale nepřipadám si, že mě covid vyloženě sundal. Ano, jsem nerozhýbaný, ale necítím, že se sbírám z úplného srabu. Ovšem to jsou všechno jen mé subjektivní pocity. Nakolik se mi návrat povedl nebo ne, na to mi odpoví až mistrovství světa na Pokljuce.

Hodně jste se zadýchával, když jste obnovil tréninky?

Ne, ten pocit jsem neměl. Při onemocnění jsem na rozdíl od jiných nepociťoval ani větší tlak na hrudi, jen jsem čtrnáct dní cítil ucpané dutiny. V zátěži jsem potom měl pár dní vyšší tepy, ale to je běžné, že se mi 14 dny bez tréninků rozhodila tepová frekvence a adaptace organismu byla horší.



Proč tedy trenér nebyl úplně přesvědčený, že byste měl jet do Polska?

Protože nevíme, jaký výkon je moje tělo schopné vydat, tak se bál, abych na Evropě nedostal na pr... a aby mě to psychicky nerozhodilo před mistrovstvím světa. Naopak co se týče zdravotní stránky, doktoři si nemyslí, že by mě ten jeden závod mohl nějak ohrozit.

Jak jste Ondřeje Rybáře přesvědčoval, ať vás na Evropu pustí?Probírali jsme spolu, s čím tam do závodů půjdu. Samozřejmě, vždycky když stojím na startu, chci uspět, jiný nebudu. Ale na druhou stranu vím, že tohle byla nestandardní nemoc a situace. Takže se snažím připravit spíš na to horší a být pak příjemně překvapený. Pro mě bude rozhodně lepší dostat před mistrovstvím světa do povědomí nějaký závod, než abych 45 dní nezávodil a pak šel na Pokljuce zostra do toho.

Máte tedy nastavenou hlavu tak, že výsledek z Polska není vůbec podstatný?

Ano. Nejel bych tam ze sebe v uvozovkách dělat šaška. Kdybych v Jablonci cítil, že je to se mnou špatné, nebudu nic přemáhat. Ale odhadnutí mého výkonu je po tak dlouhé pauze natolik složité, že nedokážu říct, kde teď přesně jsem. Dám v pátek do závodu vše, ale pokud nebude výsledek dobrý, nebudu si z toho ještě dělat těžkou hlavu. Řeknu si: I ten jeden závod by mi měl pomoci k rychlejšímu návratu do mého normálního závodního rozpoložení.

Jak jste na tom byl na trénincích se střelbou?

Extra problém s ní nebyl. Jen jsem i s ní vypadl ze závodního rytmu. Střílet v klidu nebyl nejmenší problém, ale při rychlejších trénincích bylo znát, že jsem musel i tréninky střelby vynechat. Ale už jsem nějaký rok závodníkem, budu se s tím snažit poprat.

Nechal jste si udělat test na protilátky na covid-19? Doporučuje se chodit na něj nejdříve 30 dnů po pozitivním testu.

Já to měl od pozitivního testu 24 dní, ale ve středu jsem si test na protilátky nechal udělat. Po Evropě hned 1. února odjíždím na Pokljuku, už by nebylo kdy. Teď čekám na výsledky. Samozřejmě, že bych byl klidnější, kdybych ty protilátky měl, ale přesto by to pro mě neznamenalo, že bych si řekl: Prošel jsem si tím, mám vyhráno. Budu opatrný dál, možná ještě opatrnější než předtím, protože rozhodně chci tu sezonu dojet.

Takže budete na akce radši jezdit sám autem, jak jste plánoval?

Jo, do Polska jsem se teď vezl sám a podobný plán mám i na Pokljuku. Tak to cítím.

V Polsku zároveň poprvé odstartujete do závodu jako třicátník.

A jo...

Ve vytrvalostních sportech mnozí experti za zlatý věk považují 28 až 32 let. Souhlasíte?

Jo, od těch zhruba osmadvaceti cítíte, že dokážete vyhodnocovat věci jinak, než když jste byl mladý. Ale já věk nikdy nijak moc neřešil. Celkově se furt cítím mladým. Ačkoliv když teď občas koukám na startovku, dochází mi: Ty jo, už tam rozhodně nejsem nejmladší.

To už dávno ne.

I když si v mysli nepřipadám jako třicetiletý, uvědomuji si, že tyhle roky by měly být pro mě ty „zlaté“ a že bych je měl využit. Ale když se podíváte, v kolika letech závodí Simon Eder a Ondra Moravec, pořád mohu říkat, že jsem jen lehce za půlkou své kariéry ve svěťáku. Tedy pokud bude zdraví držet.

Na mistrovství Evropy, kam většinou A-týmy nejezdí, se vrátíte po dlouhé době.

Jel jsem ho v roce 2013, kdy mě po mistrovství světa v Novém Městě ještě poslali na Evropu do Banska, jenže tam jsem onemocněl. A pak jsem ho absolvoval ještě v Novém Městě před olympiádou v Soči 2014, tehdy jsem skončil sedmý ve sprintu. Od té doby už jsem Evropu vynechával a soustředil se vždy na mistrovství světa.

Jak máte před letošním světovým šampionátem vymyšlená ochranná opatření? Budete bydlet po jednom?

Ondra Rybář se snaží pro nás jednolůžáky sehnat, jenže ten hotel na Pokljuce bude dost plný, není nafukovací a bydlí tam s námi i Norové. Tak uvidíme. Prioritou je bydlet po jednom, aby případně pozitivní biatlonista nevyřadil ze hry i spolubydlícího, jako se stalo v Oberhofu. Třeba se aspoň pro dvě holky a dva kluky povede, aby měli jednolůžáky.

Připadá vám váš návrat na scénu jako závod s časem?

Ani ne. Pořád si říkám, že jsem ještě covid chytil docela včas, pořád máme dost času do mistrovství světa. Od mého prvního tréninku po covidu to bude do startu šampionátu 23 dní, což je snad dostatek času. Tak mě uklidňoval i Ondra Rybář. Po deseti dnech izolace s covidem jsem už byl takový nevrlý, už jsem chtěl aspoň trochu něco dělat. Ale Ondra mě tehdy zabrzdil a řekl mi: Hele, dej si ještě čtyři dny klid, ať dodržíme ty dva týdny klidu, ten čas ještě máš. Zpětně to hodnotím jako dobré rozhodnutí. Můj návrat zatím probíhá dobře, musím to zaklepat.

Na rozdíl od některých jiných českých biatlonistů.

To je pravda. Negativní teď už byli i Víťa Hornig a Kuba Kocián. Zato druhý pozitivní test měl bohužel Tomáš Mikyska a pozitivní jsou dál také Adam Václavík, Pepa Kabrda a Luděk Abrahám. Adam Václavík byl v neděli dokonce už na třetím kontrolním testu a pořád byl mírně pozitivní. Toho jsme se báli, aby takové situace nenastaly, a Adam to slíznul. Byl zvláštní pocit, že jsme najednou nebyli schopní ani postavit štafety. Ale ta doba už je holt taková.