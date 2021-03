‚Kritici, sáhněte si do svědomí.‘ Vémola nemá na domácí scéně soupeře, v souboji o titul vyzve cizince

Brno Český MMA bojovník Karlos Vémola vyhrál čtvrtý zápas v řadě, v sobotu večer porazil v titulovém zápase po dvou minutách a třinácti sekundách vyzyvatele Milana Ďatelinku na škrcení. 25letý Slovák odklepal. Vémola však kvůli tomu, že nenavážil do limitu střední váhy 83,9 kilogramu, nemohl titul šampiona získat.

Nervozita? Nezkušenost? Mládí? Tlak? Čím si vysvětlit, že Milan Ďatelinka už po pár sekundách vyslal do vzduchu rozvláčný kop, po němž se Vémola okamžitě vrhl po strhu a hodil s ním o zem?

„Štve mě to, jsem zklamaný! Protože taktika byla přesně taková, abych nekopal. A první, co udělám... Zdálo se mi, že to měl odkryté. Ale můžu říct, že tlak mě vůbec nedostal, já si tu chvilku slávy užíval. Prohra s tlakem nemá nic společného, Karel je v takové pozici lepší, má to nadrilované,“ nabídl svůj pohled Ďatelinka.



Takzvaný high-kick se stal slovenskému zápasníkovi osudným. Od té chvíle se - jak bývá Vémolovou tradicí - ze země nezvedl. Ze začátku se vcelku úspěšně bránil, dokonce rozdal několik bolestivých úderů loktem a způsobil Vémolovi krvavé zranění na pravém oku.

Jakmile však Ďatelinka nabídl Vémolovi záda, byl konec. V jednom momentě rozhodčímu ukázal zdvižený palec na znamení, že je v pořádku, v druhém odklepal.

Vítězná radost Karlose Vémoly.

„Milanovi trenéři udělali chybu, zápas se mnou domluvili moc brzo. A jedno mě v kleci překvapilo,“ řekl Vémola. „Můj trenér André Reinders mi říkal: Uvidíš, začne zápas kopem. Odpovídal jsem mu, že nemůže být takový blázen, on si za tím stál, takže jsme přesně tohle cvičili dokola a dokola. Když to Milan opravdu udělal, blesklo mi to všechno hlavou. Pak to bylo od začátku do konce v mé režii.“



Z Česka ani Slovenska už ne, Vémolu vyzve o titul zahraniční soupeř

Vémola v sobotu v Brně zapsal čtvrtou výhru v řadě. V říjnu porazil Nora Robertsena, v prosinci Čecha Mikuláška a Francouze Lohorého. Teď měl proti Ďatelinkovi obhajovat pás šampiona střední váhy, ale protože v pátek o 0,6 kilogramu převážil striktní limit 83,9 kilo pro titulové duely, organizace mu pás musela odebrat.

A ani přes vítězství ho získat nemohl. Co dál? Prokazuje se, že na domácí scéně neexistuje nikdo, kdo by s ním mohl vyrovnaně soupeřit.

„Ano, pár klukům z Česka a Slovenska jsme dali šanci, oni zjistili, že Karlos je světový. Musíme jeho sílu respektovat, momentálně tu nemá relevantního soupeře. Dnešním dnem pro něj tedy ve střední váze na dlouhou dobu skončily zápasy s domácími borci,“ prozradil promotér Ondřej Novotný.

Až příště Vémola půjde o titul střední váhy, měl by dle plánů nastoupit proti zahraničnímu soupeři. Ještě předtím by si ovšem mohl střihnout duel s někým v domluvené, vyšší váze.

A proč vůbec v pátek neudělal váhu? Český zápasník to prozradit nechtěl a jen řekl: „Víte, že jsem profík nebo se snažím. Třicet let shazuji do váhy a nikdy se mi to nestalo. Všichni, co mě kritizujete, sáhněte si do svědomí. Osmdesát procent lidí v České republice má problémy s váhou. Omluvit bych se tak chtěl jen... Nikomu! Jenom Ďatlovi.“

Zároveň mu jako revanš nabídl odvetu, to nicméně promotér Novotný ještě v kleci rezolutně odmítl.

Vyhrála i Pudilová či Lohoré, bonus pro Szabovou

Svůj zápas na turnaji Oktagon 22 vyhrála i nejlepší Češka Lucie Pudilová. Přijala ho jen tři dny před konáním, nad Finkou Maiju Suotamaovou vyhrála jednoznačně na body.

Lucie Pudilová po vítězném duelu s Finkou Maijou Suotamaovou.

Skvělou výhru si připsala i Slovenka Lucie Szabová. Po minutě a půl prvního kola nohou knokautovala Christinu Netzaovou z Řecka. Taky za to dostala bonus večera - 50 tisíc korun.



„Jsem ráda, že to vyšlo, protože jsem tento high-kick cvičila na každém tréninku. Práce se zúročila,“ řekla po třetí výhře v řadě.

Ve sledovaném zahraničním duelu porazil na body Francouz Alex Lohoré španělského soka Tata Primeru. Lohoré jako prosincový soupeř Vémoly řekl, že chce jít příště o titul veltrové váhy do 77 kilogramů.