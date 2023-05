Potřetí světovým šampionem? Judista Krpálek se v Dauhá popere o zlato

Judista Lukáš Krpálek bude v Dauhá útočit na třetí světový titul. Dvojnásobný olympijský šampion při návratu do kategorie do 100 kilogramů postoupil do finále. V semifinále vyřadil obhájce bronzu Zelyma Kocojeva z Ázerbájdžánu, jenž doplatil na porušení pravidel ze druhé minuty nastavení. Ve finále Krpálka čeká mistr Evropy z roku 2019 Arman Adamjan. Ten může na MS startovat po té, co mezinárodní federace IJF povolila účast vybraným ruským judistům v neutrálních barvách.