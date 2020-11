Krpálek na medaili z domácího ME nedosáhl, český judista prohrál v boji o bronz s Tušišvilim

Praha Judista Lukáš Krpálek na domácím mistrovství Evropy medaili nezískal. Zápas o bronz v nejtěžší váhové kategorii s Guramem Tušišvilim z Gruzie prohrál po 40 sekundách. Olympijský šampion a úřadující mistr světa skončil pátý stejně jako na loňských Evropských hrách v Minsku, které tehdy sloužily jako evropský šampionát judistů.

Trojnásobný evropský šampion Krpálek v Praze absolvoval první turnaj po jedenácti měsících a celý den se trápil. Ve druhém kole vybojoval páčením minutu před koncem vítězství nad Němcem Johannesem Freyem, ale pak rychle prohrál čtvrtfinále s Rusem Tamerlanem Bašajevem.

Mistrovství Evropy v judu v Praze: Muži: Do 90 kg: 1. Igolnikov (Rus.), 2. Majdov (Srb.), 3. Gviniašvili (Gruz.) a Mehdijev (Ázer.), ...Klammert vypadl v 1. kole, Petr (oba ČR) vypadl ve 2. kole. Do 100 kg: 1. Palčik (Izr.), 2. Adamjan (Rus.), 3. Fonseca (Portug.) a Kocojev (Ázer.). Nad 100 kg: 1. Bašajev, 2. Tasojev (oba Rus.), 3. Tušišvili a Matiašvili (oba Gruz.), 5. Krpálek (ČR). Ženy: Do 78 kg: 1. Malongaová (Fr.), 2. Malzahnová (Něm.), 3. Prodanová (Chorv.) a Kuková (Kos.), ...Matějčková (ČR) vypadla v 1. kole Nad 78 kg: 1. Dicková (Fr.), 2. Kindzerská (Ázer.), 3. Nunesová (Portug.) a Kalaninová (Ukr.).

Předloňský vicemistr Evropy a druhý muž nedávného Grand Slamu v Budapešti měl od začátku převahu a po dvou povedených útocích ukončil zápas po minutě a dvanácti sekundách.



Už v tomto duelu se projevilo, že největší česká naděje po přípravě přerušené koronavirem není v ideálním rozpoložení. „Cítím se od prvního zápasu špatně. V tom druhém to bylo vidět úplně, kdy jsem všechno zachrápal. Naopak Rus byl najetej a přesně věděl, na co mě dostat, a taky mě na to dostal,“ posteskl si Krpálek v rozhovoru pro Českou televizi.

Krpálek musel do oprav, kde se utkal s třicetiletým Orem Sassonem. Izraelského vrstevníka předčil ve všech třech předchozích vzájemných zápasech, ale tentokrát neměl snadnou práci. Sasson vzdoroval až do nastaveného času, pak už mu viditelně docházely síly. Ve druhé minutě „zlatého skóre“ ho Krpálek dostal na zem a páčením získal ipon.

V boji o bronz proti čtvrtému muži světového žebříčku Tušišvilimu ale podobně jako ve čtvrtfinále neměl šanci. Mistr světa z roku 2018 ho rychle dvakrát povalil na zem a po dvou bodovaných technikách zápas za 40 sekund skončil. „Znovu jsem tam dvakrát zaspal. Celkově ta připravenost nebyla úplně optimální,“ uvedl Krpálek při videokonferenci.

Nejtěžší váhová kategorie patřila podobně jako na nedávném Grand Slamu v Budapešti ruským judistům. Tentokrát zvítězil Krpálkův přemožitel Bašajev, který ve finále porazil Inala Tasojeva.

Šampionát v Praze, který byl třikrát odložen a musel se uskutečnit za přísných opatření proti koronaviru před prázdnými tribunami, tak českým fanouškům příliš radosti nepřinesl. Ostatních jedenáct českých judistů zaznamenalo dohromady jen tři výhry.