Futsalisté remizovali s Itálií, na mistrovství světa už postoupit nemohou

Češi, kteří v pátek prohráli v Itálii 5:6 po inkasované brance deset sekund před koncem, znovu drželi s favoritem krok. Hosty poslal do vedení v 19. minutě Motta, krátce před pauzou vyrovnal Pavel Drozd po Seidlerově patičce.

Ve druhé půli domácí otočili skóre díky Vnukově střele pod břevno z 33. minuty, ale brzy odpověděl Marcelo. Naději domácím ve 38. minutě vrátil kapitán Rešetár po individuální akci, jenže 48 sekund před koncem srovnal opět nepokrytý Marcelo.

„Jsme pecháčci. Nejsme produktivní a proti takovým soupeřům už musíme proměňovat šance, do kterých jsme se dostali. A na konci v poslední minutě nekoncentrovanost v bránění a zase to nevyšlo,“ řekl Neumann v rozhovoru pro ČT sport.

„Dostávali jsme Italy naší taktikou do kolen, dostávali jsme se do šancí. Věděli jsme, co hrát. Kluci to plnili skvěle, klobouk dolů před nimi. Snad se k nám štěstí obrátí v příštích zápasech,“ doplnil reprezentační kouč.

Po čtvrtém z šesti zápasů jsou čeští futsalisté ve čtyřčlenné tabulce s jedním bodem poslední, s 10 body vede Španělsko, druhá Itálie má o tři body méně. Na MS do Uzbekistánu postoupí přímo pouze vítězové skupin, čtyři nejlepší celky na druhých místech čeká baráž.

„Už teď (před zápasem s Itálií) jsme byli mimo, když vidím skupiny, jak se vyvíjejí. Hrajeme proti Itálii a Španělsku. To jsou super zápasy, tam nám roste zkušenost, hráči se rozvíjejí. Je to pro nás strašně důležité,“ prohlásil Neumann.

Kvalifikace MS 2024 futsalistů Elitní fáze, skupina D Česko - Itálie 3:3 (1:1)

Branky: 20. P. Drozd, 33. Vnuk, 38. Rešetár - 36. a 40. Marcelo, 19. Motta. Sestava Česka: Němec (Vahala) - Záruba, P. Drozd, Slováček, D. Drozd - Křivánek, Rešetár, Seidler, Homola, Holý, Vnuk, Knobloch. Trenér: Neumann.