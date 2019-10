Kvitová o šanci postoupit: Nezbývá než tam zase jít a bojovat. Bez boje to nejde

Šen-čen Ve vší upřímnosti vyprávěla: „Bylo to takové... Zvláštní. Ani pořádně nevím, jak se k tomu zápasu vyjádřit, jak se s ním poprat.“ Petra Kvitová na Turnaji mistryň střídala proti Belindě Bencicové výborné i slabší pasáže, padla ve třech setech 3:6, 6:1, 4:6. I přes druhou porážku je ale dál ve hře o postup. „Takže nezbývá než tam zase jít a bojovat. Bez boje to nejde.“

V čínském Šen-čenu se potýkala s únavou. Mentální i fyzickou, na tiskovou konferenci ostatně dorazila přesně o půlnoci. Znovu si duel - tak jako při vstupu do turnaje proti Naomi Ósakaové - natáhla na tři sety, znovu skóre srovnala, ale znovu neslavila.Hodně náročné, hodně specifické dny to pro Petru Kvitovou jsou.

Dvě porážky, ale nikoli konec nadějí. Nikde jinde než na Turnaji mistryň nic podobného v tenisu neexistuje.

No, je to takové divné, upřímně. Už jsem to sice v minulosti zažila, ale stejně… Po Naomi jsem byla docela v pohodě, protože jsem hrála dobrý tenis. Dneska už to takové nebylo, což mě samozřejmě mrzí. Vím, že jsem to mohla strhnout na svoji stranu, ale takový je tenis.

Co se v zápase dělo?

Přišel mi dost zvláštní. Vůbec jsem nemohla najít rytmus - pár gamů bylo výborných, pak jsem zase ztrácela. Přitom jsem začala dobře, podání mi šlo, jenže najednou jsem začala dělat dvojchyby. Celkově to ode mě bylo určitě horší než na úvod proti Naomi.

Ale?



Co mi zbývá, než se oklepat, zase tam jít a bojovat. Už jsem na to asi zvyklá. Bez boje to nejde. Pořád jsem tady a pořád hraju, takže dobrý.

Víte o tom, že vám výhra ve dvou setech proti Ashleigh Bartyové postup zařídí?

Nechci to úplně vědět. Už se mi na Turnaji mistryň jednou stalo, že jsem vyhrála ve skupině jen jeden zápas a postoupila, ale momentálně je mi to asi jedno, protože jsem i psychicky docela vyčerpaná. Musím se z toho hlavně oklepat, abych byla připravená na Ash.

Ani ona jako světová jednička proti narychlo povolané náhradnici Bertensové nepředvedla nic extra, že?

Není neomylná, jsme pořád jen lidi z masa a kostí. Tak to beru. Když se na holky podívám, není tu ani jedna, co by byla vystřelená někde jinde než ostatní. Je to hrozně vyrovnané, tak jako momentálně celý ženský tenis. Ale o to je zajímavější. Každá máme šanci.

Zdá se, že všechny si vybíráte lepší i horší momenty.

Lítáme, no. Je to těžké. Na konci sezony toho má každá plný kecky, nějaké zranění má asi taky každá. Kiki (Bertensová) toho poslední dobou odehrála spoustu, ale možná jí to naopak svědčí, že je tak unavená, že nad tím tolik nepřemýšlí. Ash si to mohla uhrát tak jako já, tak jako já prohrála. Doufám, že to aspoň ve čtvrtek bude kvalitativně dobrý zápas.

Máte po dvou třísetových přetahovaných kde brát?

Nešetřím se, ale můžu si za to sama, vinit můžu jen sebe. Bylo to dneska takové zvláštní; na to, abych si zápas sama v sobě uspořádala a poučila se z něj, budu asi potřebovat nějaký čas. S Ash to bude hrozně těžké, to vím. Je možné, že to zase budou tři sety, ty spolu hrajeme rády. Doufám, že už to tělo vydrží.

Co chystáte na volný den? Odpočinek? Trénink?

Ráda bych obojí; škoda, že má den jen 24 hodin. Musím to nějak zkombinovat. Určitě půjdu i na kurt, minimálně si potřebuju trochu zapodávat.