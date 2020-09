Kvitová o tenisovém životě: Je těžké si najít opravdové přátele. Část mě touží být normálním člověkem

Paříž/Praha Kočovný. Asi tak by se dal jedním slovem nejlépe popsat život profesionálních tenistů. Dlouhé přesuny letadlem po celém světě. Každý týden v jiné zemi, na jiném hotelu. Tréninky se střídají se zápasy. „Neznáme skutečný život,“ povzdechla si v rozhovoru pro BBC Petra Kvitová.

Třicetiletá česká hráčka se na žebříčku WTA pohybuje už od roku 2008. Tenisu se věnuje čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu.

„Ale pokud bych stále neměla motivaci být nejlepší, tak hrát nebudu. Je pravda, že jsme pořád někde na cestách. Je těžké si najít přátele, a tím myslím opravdové přátele. Stěží si najdeme čas na rodinu,“ řekla Kvitová.



Zároveň si však uvědomuje, že navazování kontaktu s celosvětově známou sportovkyní může být pro ostatní podstatná překážka. „Není to s námi jednoduché. Bojujeme s vlastními nervy, vyrovnáváme se s tlakem veřejnosti. Občas je to složité pro nás i naše okolí. Část mě touží být normálním člověkem,“ přiznala dvojnásobná vítězka Wimbledonu.



Psychická náročnost jejího povolání ještě vzrostla v koronavirové době, kdy účast na turnajích může zhatit pozitivní test.

„Čekání na esemesku je zvláštní. Když už vidíte, jak vám píšou, a jen čekáte, jestli je tam negativní, nebo pozitivní, to je fakt docela nepříjemné. Může se to stát a bylo by to hrozně nepříjemné,“ vyprávěla Kvitová zkraje září během turnaje v Americe.

„S nikým se nestýkám, nechodím k nikomu blízko, dezinfikuju si ruce tak stokrát za den. Jsem v turnaji a byla by hrozná škoda, kdybych musela skončit kvůli tomu, že jsem pozitivní. Fakt si dávám bacha,“ dodala.

Na novináře si musím zvyknout

Osobní život Kvitové v minulosti už několikrát čelil zvýšenému zájmu veřejnosti. Její vztahy s tenisty Radkem Štěpánkem a Adamem Pavláskem byly hodně medializované, stejně jako situace z konce roku 2016, kdy byla po přepadení ve vlastním bytě nucena přemýšlet o konci kariéry: „Na zájem novinářů jsem si musela zvyknout. Nepotřebuji být tolik na očích. Ale na druhou stranu, když jste špičkový tenista, tohle k tomu prostě patří.“

I přes to všechno si ale česká tenistka na svůj sportovní život nestěžuje. Tenis pořád miluje a touží po dalších velkých úspěších. „Zbožňuju, když můžu být na kurtu. Během zápasů jsem sama sebou,“ říká odhodlaně.



O další trofej může Kvitová zabojovat už od neděle, její pouť letošním ročníkem Roland Garros začne proti Američance Océane Dodinové. Pařížský grandslam jí však úplně nesedí. V roce 2012 došla do semifinále, od té doby jen jednou pronikla mezi nejlepší šestnáctku.



Letošní sezona je ale velice specifická a plná překvapení. Kdy jindy prolomit nepříznivé výsledky ve Francii než právě teď.