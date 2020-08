Kvitová výhru na US Open darovala mamince, pak se nacpala řízky a svíčkovou

Petra Kvitová zápolí na US Open v New Yorku již potřinácté a ráda by letos pokořila čtvrtfinálové prokletí, kam se zatím dostala nejdál. Zatím má dobře našlápnuto, v prvním kole si poradila s Rumunkou Irinou Beguovou 6:3 a 6:2. Výhru pak oslavila českými pochoutkami.

Kvitová si poměřila síly s Beguovou již několikrát, zatím však ani jednou neprohrála a na vzájemné zápasy vede jednoznačně 5:0. 73. hráčka světového žebříčku na českou hvězdu recept nenalezla ani letos. „Už jsem s ní několikrát hrála, naposledy vloni, takže mám ten zápas, jak se říká, v paměti. Umí diktovat hru a tomu jsem se chtěla vyvarovat. Chtěla jsem hrát podle mých not,“ prozradila Kvitová v pozápasovém rozhovoru pro televizní stanici Eurosport 2.

Ač má na svém kontě nespočet grandslamových klání a několik titulů, je letošní US Open přeci jen zvláštní. Kvůli koronavirové pandemii se totiž hraje bez diváků. Je to pro českou tenistku výzva hrát sama za sebe bez diváků v zádech? „Ano, člověk se pak musí motivovat sám od začátku do konce. Bez diváků je to logicky jiné. Dnes jsem hrála pro maminku, která slaví narozeniny, takže všechno nejlepší,“ zamávala mamince do kamery.

Slavnostní den si zpříjemnila i další věcí. Z místní české restaurace si nechala dovézt české jídlo. „Řada mých známých se ptala, kde jsem tu sehnala české jídlo. Je to z jedné místní restaurace tady v New Yorku. Snažili jsme se udělat si takový český den, co se jídla týče,“ prozradila.

Kvitová se na tenis těšila, vzhledem k tomu, že byla sezona posunutá, si také užila spousty volna. Co všechno během něj zvládla? „Během karantény se toho moc dělat nedalo. (směje se) Strávila jsem spoustu času s rodinou, hlavně se synovci a neteřemi. Užila jsem si také samotný domov. Také jsem si užila nějaký čas bez těch nervů, které člověk na kurtu má. Tímhle směrem jsem si hodně odpočinula,“ přiznala na závěr.