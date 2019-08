Utrápená Petra Kvitová vypadla na US Open překvapivě už ve druhém kole

NEW YORK Petra Kvitová vypadla na grandslamového US Open ve druhém kole, což je v New Yorku její nejhorší výsledek po osmi letech. Šestá nasazená hráčka dnes podlehla Němce Andree Petkovicové dvakrát 4:6.

Strýcová: Máma mi pořád říká, že už se těší na vnoučata, ale já chci hrát i příští rok Kvitová má od května problém s předloktím levé ruky a po Wimbledonu odehrála před cestou na betony do Flushing Meadows jen jeden zápas. Hůře v New Yorku dopadla naposledy v roce 2011, kdy skončila hned v 1. kole. V prvním setu obě hráčky dobře podávaly. První brejkbol utkání měla Kvitová, ale v sedmé hře neuspěla. Za stavu 4:5 Němka zariskovala, opírala se do returnů i úderů, dostala Češku pod tlak a při prvním setbolu jí pomohla páska. Kvitová před druhým setem sundala čelenku a hned prorazila Petkovicové servis. Zvýraznit náskok mohla v páté hře, ale neuspěla a soupeřka srovnala. Kvitová se za stavu 4:4 snažila vykřesat naději. V devítiminutovém gamu ale Petkovicové podruhé podání nevzala a vzápětí při svém servisu zápas ztratila.

O postup do třetího kola, kam zatím prošla jen Karolína Plíšková, bojuje Karolína Muchová a na svůj zápas čeká Kristýna Plíšková.