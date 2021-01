Kvůli incidentu s dronem nás v Íránu zavřeli do vězení a podezírali ze špionáže, vybavuje si šéf expedice s tatrou

Praha Celkem chtějí do roku 2023 projet pět kontinentů, což by mělo ukázat na konci na tachometru jejich tatrovky kolem 270 tisíc kilometrů. „Pandemie koronaviru ale hatí plány také cestovatelům,“ říká v rozhovoru pro LN a Lidovky.cz Marek Havlíček, šéf výpravy Tatra kolem světa 2, po poslední etapě uplynulého roku.

Jde o neziskový projekt, skrze který chtějí autoři šířit dobré jméno Česka a Slovenska. A také, byť to současná situace příliš nedovoluje, tak rozdmýchat lidskou touhu po cestování a poznání.

Lidovky.cz: Jak probíhala vaše krátká cesta po Rusku, kterou jste loňský rok končili?

Byla hrozně rychlá a bez závažných problémů. Měli jsme nějaké menší technické problémy, když jsme vyzvedávali auta. Z jihoruské Astrachani jsme jeli přímo do Petrohradu. Díky iniciativě Cesta paměti jsme navštívili pamětní místa spojená s druhou světovou válkou. Mamajovu mohylu nedaleko Volgogradu, památník rževské bitvě nebo hřbitov obětem obležení Leningradu. Dali jsme si tu cestu tak trochu poznávacím stylem.

Lidovky.cz: Jaké máte dojmy z Ruska. Místní silnice nejsou zrovna ideální. Vydržela to tatra?

Tatru jsme stavěli na mráz okolo minus deseti. Plánovali jsme cestovat za tepla. Samotné auto jsme tak nepřipravovali na velkou zimu. Ale technicky a co se týče silnic, to tatrovka zvládá. V Rusku jsem byl čtyřikrát. Třikrát na motorce a jednou terénní dodávkou, když jsme jeli s partnerkou na cestu kolem světa. Když jsme jeli dozadu do Magadanu (přístavní město na ruském Dálném východě – pozn. red.), slyšel jsem, že tam jsou strašný cesty. Překvapilo mě, že ty silnice tam jsou dobře spravovaný a dobře se o ně pečuje. Opravdu příšerný a hrůzostrašný cesty jsem zažil, když jsem jel na motorce kolem Bajkalsko-amurské magistrály (železniční trať na východě Ruska spojující Sibiř s Dálným východem – pozn. red.).

Lidovky.cz: Co plánujete dál? Kdy znovu odstartuje výprava Tatra kolem světa 2?

Expedice by měla odstartovat koncem února nebo začátkem března.

TATRA KOLEM SVĚTA 2 ■ Je největší českou expedicí za posledních 30 let.

■ Odkazuje se na výpravu Tatra kolem světa z druhé poloviny 80. let, jejímž cílem byla propagace kopřivnické automobilky ve světě. ■ Výprava startovala v únoru 2020, cestovatelé chtějí navštívit 69 zemí pěti kontinentů a najet 270 tisíc kilometrů. ■ Kvůli pandemii koronaviru se expedice protáhne do roku 2023. ■ Na palubě expediční Tatry 815 se kromě stálé posádky střídají dočasní členové, kteří výpravu spolufinancují.



Lidovky.cz: Skončil loňský rok, pojďme bilancovat. Jaký byl pro vás nejsilnější cestovatelský zážitek během expedice Tatra kolem světa 2?

Celá expedice je pro mě úplně nový zážitek. Hodně jsem cestoval na motorce. Jezdil jsem sám nebo s partnerkou. Spolu jsme jeli kolem světa, procestovali jsme Afriku. Je to spousta zážitků. Ale cesta s tatrovkou je úplně jiná.

Lidovky.cz: Proč?

Jiná v tom, že mám z pozice náčelníka výpravy zodpovědnost za tak velký projekt. Cokoliv by se stalo na palubě, může ohrozit další dny nebo celou expedici. Cítím velkou zodpovědnost, protože nás sledují desetitisíce lidí. Slíbil jsem veřejnosti, našim partnerům a lidem, kteří s námi pojedou, že objedeme celý svět a budeme šířit dobré jméno Česka a Slovenska. Poruchy se dají řešit. Úskalí vidím v tom, že jsem zodpovědný za jednání ostatních lidí, jimž nevidím do hlavy a kteří leckdy udělají něco v dobré víře, že je to výborný nápad. Třeba vypustí dron a něco natočí. Jenže my pak kvůli tomu skončíme ve vězení.

Tatra kolem světa 2.

Lidovky.cz: Myslíte ten incident s dronem v Íránu?

Ano. V Íránu jsme kvůli příhodě s dronem během pár hodin skončili ve vězení. Nikdo nevěděl, co se bude dít. Jestli nás vyhostí, nebo zůstaneme ve vězení. To byl asi ten silný moment, kdy jsem přemýšlel, jestli právě v tomto okamžiku expedice nekončí.

Lidovky.cz: Takže uvěznění v Íránu byl pro vás nejsilnější zážitek?

Je to tak. Nejdříve jsme nějaký čas strávili na policii, potom jsme byli v domě nějaké tajné služby. Každého dali do jiné místnosti a vyslýchali nás. Opravdu jsme nevěděli, co se bude dít. Než nám sebrali telefony, komunikovali jsme s ambasádou, která nás upozorňovala, že před nějakým časem za podobný incident Australany drželi půl roku ve vězení a že opravdu neví, co se s námi bude dít. I ten úprk z Íránu byl hektický. Víza nám neprodloužili, ambasáda nám doporučila, abychom ze země odjeli, protože nás podezírají ze špionáže.

Lidovky.cz: Jak covid-19 ovlivnil plány výpravy? Uzavřené hranice, moc se cestovat nedá...

Prý je to snad největší uzavírka hranic za posledních sto let nebo i víc. Takže je to nejnepříznivější období pro cestování a neuvěřitelně to omezilo naši výpravu. Myslím si, že cestování je o poznávání, o překonávání překážek. Doba se mění a už nebude jako dřív. Zabalit to a čekat, až se vše změní, není řešení. Pandemie ověří naši připravenost a kreativitu k překonávání překážek. Říká se, že i cesta je cíl. Proto jsme hledali a budeme hledat cestu, po které pojedeme dál. Nevzdáváme to.