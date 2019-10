Leclerca potrestalo vedení FIA za nebezpečnou jízdu, mechanici Ferrari ho přitom volali do boxů

Suzuka Max Verstappen zuřil, lál do vysílačky Charlesi Leclercovi, který ho hned ve druhé zatáčce Velké ceny Japonska F1 vystrčil z dráhy a připravil ho o šanci na body. „Za to musí dostat penalizaci,“ zlobil se Nizozemec. Trest Monačan dostal, ale nejen za to, že vyřadil Verstappena.

Sportovní komisaři FIA se rozhodli, že počínání Leclerca budou vyšetřovat až po závodě. I to přišlo Nizozemci zvláštní.



„Najednou do mě vrazil a zničil mi celou stranu auta. Nevím, za co jiného by měl dostat trest. Zvláštní je, že to začali šetřit až po závodě. Nejdřív to vyšetřovat nechtěli,“ řekl Verstappen. „Všichni dobře víme, že v závěsu za jiným vozem klesá přilnavost a jak rychle můžeme jezdit zatáčky. Na dráze jednal nezodpovědně a měl by být potrestán.“

Sám Leclerc vinu nepopíral. Ale ani nepřiznával. Nicméně z jeho slov bylo patrné, že si je chyby vědom. Jak by také ne, jemu ve druhé zatáčce závodu podklouzla kola. Nedokázal udržet stopu a narazil do svého soupeře. „Trochu jsem to přetočil a vrazil jsem do něj. Ještě jsem neviděl záznam, takže nevím, jestli by někdo měl, nebo neměl být potrestán,“ prohlásil Leclerc.

Závodník Ferrari nakonec musel do boxů a cílem projel jako šestý. Pilot Red Bullu krátce po nehodě ze závodu odstoupil a Leclercovi hrozil dodatečný trest za zavinění nehody. Ten nakonec, po zasedání vedení závodů, dostal. Byl však potrestán také za něco jiného. Nejen za ohrožení soupeře nebo jezdeckou chybu, ale také za svou vlastní tvrdohlavost a dá se říct hloupost.



„Máš poškozené přední křídlo, hned jeď do boxů,“ začalo se ozývat ve sluchátkách Charlese Leclerca chvíli po kolizi. Kus předního křídla visel dolů, brousil o povrch vozovky a na všechny strany létaly jiskry. „Proč? Mně to přijde OK,“ odpovídal mladý závodník, který z kokpitu na přední křídlo neviděl.

Leclerca nepřesvědčil ani okamžik, kdy se mu ulomený plát křídla rozletěl na kusy a jeho části trefily monopost Lewise Hamiltona jedoucího za ním v těsném závěsu. Brit přišel o levé zpětné zrcátko. „Neměl by do boxů k opravě? Tohle je nebezpečné,“ divil se Hamilton. Na úlomky navíc o něco později najel Lando Norris s mclarenem a jeden se mu zasekl v chladících kanálcích pro brzdy. Ty se mu začaly přehřívat a kvůli zastávce v boxech navíc přišel o šanci na body.

Leclerc měl jet do boxů. Hned po nehodě. Tak to viděla FIA a odsoudila jeho jednání. Dostal desetivteřinovou penalizaci za nebezpečnou jízdu s poškozeným monopostem a k tomu pět vteřin za kolizi s Verstappenem. Ve výsledku ztratil patnáct vteřin a v konečném pořadí se propadl ze šestého na sedmé místo za Daniela Ricciarda s vozem renault.

Ferrari navíc musí zaplatit pokutu 25 tisíc eur (asi 645 tisíc korun), protože Leclerca nechalo dlouho na trati s poškozeným předním přítlačným křídlem. Nic týmu nepomůže, že Leclerca volal do boxů hned. Platí za neposlušnost svého jezdce.