Ledecká je zase o něco všestrannější i na lyžích. A teď ji čeká snowboardový vrchol

CORTINA D’AMPEZZO(od našeho zpravodaje) Šampionát plný čtyřek má za sebou Ester Ledecká. Čtyřky ji totiž celým mistrovstvím světa v italské Cortině d’Ampezzo pronásledovaly. Čtvrtá skončila minulý čtvrtek v super-G, pak i v sobotním sjezdu a také ve včerejší úvodní části alpské kombinace. K celkovému výsledku pak přidala další čtyřku a v závěrečném závodu šampionátu dojela osmá.

„Příčka je to výborná, ale ta slalomová jízda byla úplně šílená. Upřímně je mi líto lidí, kteří to viděli,“ líčila v cíli.



Ledecká na nejrychlejší slalomářku Mikaelu Shiffrinovou ztratila čtyři vteřiny. Ale nebyla sama. Téměř polovina lyžařek slalom vůbec nedokončila. Na ledovou plotnu, kterou pořadatelé připravili, bylo těžké se připravit.

„My jsme slalom trénovali, měli jsme třeba dva tréninky před mistrovstvím světa a já se v nich cítila dobře. Ale na takovém ledu jsem nikdy nestála. Bylo pro mě těžké se s tím popasovat, spíš to byl boj o přežití než cokoliv jiného,“ řekla Ledecká.

Ona ale přežila. A víc než jen to. Vždyť třikrát v pěti dnech atakovala stupně vítězů na mistrovství světa. Třikrát v pěti dnech si Ester Ledecká razantně vylepšila své maximum ze světových šampionátů. A na vytouženou medaili to dvakrát nestačilo o naprostý kousíček.



„I proto bych si za nasazení dala jedničku. Vážím si toho, že patřím do špičky a že to není náhoda. Třikrát za sebou jsem tady byla čtvrtá – v super-G, ve sjezdu a teď zase v super-G. Jsem přesně tam, kde bych měla být,“ říká.

Medaile jí dvakrát unikla o setiny. To jsou v lyžování naprosté detaily. Jedna špatně projetá brána. Jedno lehké zaváhání. Nebo jen o trochu pomalejší lyže.

O to těžší je medaile na šampionátech sbírat. Špička, která se o nejcennější kovy pere, je o dost širší než třeba v rychlobruslení. Nebo i na snowboardu, kam je Ledecká schopná přijet po týdnech bez jakéhokoliv tréninku a všechny opakovaně porážet.

Aby uspěla v kombinaci, musí zákonitě věnovat slalomu více času. V průběhu zimy na krátkých slalomových lyžích stojí jen párkrát – většinou právě před kombinací, kterých v kalendáři není tolik. A ani v létě slalom tolik netrénuje. Není na to čas.

Když pořadatelé po celou noc polévají sjezdovku hektolitry vody a připraví podobně ledovou pistu, aby slalom vydržel jak na závod žen, tak na závod mužů, je to pro ni o to těžší. „Byl to takový naklopený hokejový staďák. Kdybych měla puk, možná bych měla lepší tah na bránu. Nebo kdybych měla brusle, bylo by to jednodušší,“ smála se.

I tohle je ale zkušenost, která Ledeckou může pro příští šampionáty posunout. Alpská kombinace je dělaná pro všestranné sportovce. A kdo je všestrannější než olympijská vítězka ve dvou různých sportech?

Mimochodem, právě na ten druhý nyní Ledecká znovu míří. „Už ve mně ta snowboarďačka pláče. Je čas se vrátit na jedno prkno,“ usmívala se.

Na něm bude za dva týdny ve slovinské Rogle útočit na své čtvrté zlato z mistrovství světa. A tentokrát bude favoritkou největší.