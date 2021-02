Ledecká pokračuje na MS kombinací, po první části je zásluhou riskantní jízdy čtvrtá

Cortina d'Ampezzo Ester Ledecké patří v kombinaci na mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo po superobřím slalomu čtvrté místo. Vede italská favoritka Federica Brignoneová před krajankou Elenou Curtoniovou a Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Slalom začne ve 14:10

Ledecká jela s pětkou, horní pasáž zvládla výborně a v polovině trati měla nejrychlejší mezičas. Před nájezdem do závěrečné části se jen těsně vešla do jedné z branek, což se projevilo ve výsledném času. Po dojezdu sice vedla, ale postupně se před ní dostaly obě Italky a jako v superobřím slalomu minulý týden i Shiffrinová.

„Byla to dobrá jízda, užila jsem si ji. Udělala jsem spoustu věcí dobře, jenom pár špatně. Ale takové je super-G, máte jenom jednu šanci. Myslím, že je to dobrý,“ řekla pětadvacetiletá Ledecká novinářům. Za Brignoneovou, která ovládla poslední čtyři kombinace ve Světovém poháru, před slalomem zaostává o 16 setin.

Ledecká byla na šampionátu čtvrtá už potřetí, stejně dojela sjezd a zmíněné super-G. V kombinaci ale ještě o konečnou pozici pojede ve slalomu.



Slalom se podle Ledecké pojede na zledovatělém svahu. „Je to takový naklopený staďák,“ přirovnala podmínky k hokejového stadionu. „Prolévali to celou noc, je to strašně ledovaté. Na takovémhle podkladu pojedu úplně poprvé, to vám můžu garantovat. Ale budu dělat, co bude v mých silách. Jdu se to teď naučit někam,“ pronesla.

Obhájkyně titulu Švýcarka Wendy Holdenerová je devátá a ztrácí skoro vteřinu. Ze sedmého místa bude na medaile útočit Slovenka Petra Vlhová, vedoucí žena Světového poháru.