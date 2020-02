Ledecká se poprvé v sezoně dostala do desítky v super-G. ‚Překonali jsme krizi,’ těší trenéra Banka

SP ve sjezdovém lyžování v Krasné Poljaně (Rusko): Ženy - super-G: 1. Brignoneová 1:25,33, 2. Goggiaová (obě It.) -0,20, 3. Hählenová -0,34, 4. C. Suterová (obě Švýc.) -0,42, 5. Venierová (Rak.) -0,55, 6. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,68, 7. Veithová (Rak.) -0,69, 8. Rebensburgová (Něm.) -0,87, 9. Miradoliová (Fr.) -0,97, 10. Ledecká (ČR) -1,24. Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 4 ze 7 závodů): 1. Brignoneová 216, 2. C. Suterová 200, 3. Shiffrinová (USA) 186, 4. Rebensburgová a Goggiaová obě 180, 6. Gutová-Behramiová 167, ...27. Ledecká 27. Průběžné pořadí SP (po 22 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1225, 2. Brignoneová 955, 3. Vlhová (SR) 830, 4. Bassinová (It.) 620, 5. Holdenerová (Švýc.) 493, 6. C. Suterová 472, ...16. Ledecká 260, 75. Dubovská 35, 91. Capová (obě ČR) 21.