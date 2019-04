Legendární atleti ve při. Farah osočil Gebrselassieho z toho, že mu v jeho hotelu ukradli hodinky

Londýn / Praha Válka slov mezi dvěma opravdu skvělými běžci byla započata. Před týdnem se v hotelu bývalého etiopského běžce Haila Gebrselassieho ubytoval jiný famózní atlet, Mo Farah. Jenže během pobytu mu z pokoje zmizely peníze, mobilní telefony a hodinky. Etiopan naopak Brita osočil, že napadl jiné hotelové hosty.

Britskému listu Independent se popořadě svěřili oba sportovci. Po nedělním londýnském maratonu Farah kritizoval Gebrselassieho, že v jeho etiopském hotelu zmizela řada cenných věcí, kromě zhruba 2600 eur (67 000 korun) ve čtyřech měnách, to byly dva mobilní telefony a hodinky Tag Heuer. Brita měl zklamat přístup jeho etiopského kolegy.

„Jen jsem chtěl, aby převzal zodpovědnost za to, že dostanu své věci zpět. Je to záležitost a problém hotelu, abyste se tam chtěli i vrátit. Platíte tam za každou noc, taky ji nedostanete zdarma,“ hněval se Farah, který pobýval v zařízení, které v Etiopii slouží nejlepším světovým běžcům, kteří do země přijedou trénovat.



Jenže Gebrselassie si pro sebe nenechal jiný incident, ke kterému v hotelu došlo. Čtyřnásobný olympijský vítěz Farah měl totiž v hotelové posilovně zmlátit a skopat manželský pár. „Farah se toho páru zeptal, proč ho sleduje. Jenže chlapík odpověděl, že ne, a hleděl si svého. Jenže Farah na něj okamžitě vystartoval, začal ho bít a kopat, a několik ran zasadil i jeho manželce. Byla tam spousta svědků,“ popsal celou událost Etiopan.



„A ohledně té krádeže, tak pan Farah odmítl použít bezpečnostní schránku, která v hotelu je. Navíc kvůli tomu bylo pět členů hotelového personálu zadrženo policií, ta je měla ve vazbě, zatímco vyšetřovala tohle neprokázané vloupání. A potom je všechny pustila,“ podotkl Gebrselassie.



Farah jeho první tvrzení zpochybnil tím, že jednal v sebeobraně, protože jej napadla zmíněná žena, která v rukou držela činky. A ke druhému se vyjádřil tím stylem, že „by uvítal, pokud by se s ním on nebo právní tým Etiopana spojili, aby se celá věc konečně vyřešila.“