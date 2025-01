Lehečka si v Brisbane zahraje o titul, světová desítka Dimitrov skrečoval

„Samozřejmě bych chtěl ukončit zápas jinak než takhle, snad bude Grigor v pořádku. Ale jsem rád, že jsem postoupil,“ řekl v rozhovoru na kurtu Lehečka.

V neděli ho čeká čtvrté finále na ATP Tour v kariéře, dosud jediný titul získal loni v lednu v Adelaide. Naposledy usiloval o trofej v říjnu v Antverpách, kde v rozhodujícím utkání nestačil na Španěla Roberta Bautistu.

V Brisbane se stal prvním českým finalistou od roku 2010, kdy se marně snažil obhájit titul Radek Štěpánek. Naopak Dimitrov na loňskou trofej z tohoto australského města nenaváže.

Jiří Lehečka během semifinálového duelu v Brisbane.

Svěřenec trenéra Michala Navrátila, který v minulých kolech vyřadil Chilana Nicoláse Jarryho, Japonce Jošihita Nišioku a Dána Holgera Runeho, se mohl proti favorizovanému Bulharovi opřít o spolehlivý servis. Soupeři nenabídl ani jeden brejkbol a porazil ho potřetí za sebou.

První sadu získal díky brejku v pátém gamu, set poté dopodával čistou hrou. Ve druhém dějství si už oba hráči servis drželi a zdálo se, že bude následovat dramatická koncovka.

Grigor Dimitrov hraje bekhend během semifinálového duelu v Brisbane.

Jenže Dimitrov si za stavu 4:4 vyžádal pauzu na ošetření mimo kurt. Po návratu si Bulhar dál protřepával levou nohu a poté, co zahrál dvojchybu, utkání vzdal.

Třiadvacetiletý Čech bude v sobotu usilovat ještě o postup do finále čtyřhry, po boku krajana Jakuba Menšíka vyzvou dvojici Jarry, Mpetshi Pericard.

Tenisový turnaj mužů a žen v Brisbane tvrdý povrch Muži (dotace 766.290 dolarů)

Dvouhra - semifinále

Lehečka (ČR) - Dimitrov (2-Bulh.) 6:4, 4:4 skreč Ženy (dotace 1,520.600 dolarů):

Dvouhra - semifinále

P. Kuděrmětovová (Rus.) - Kalininová (Ukr.) 6:4, 6:3

Ósakaová je opět ve finále

Bývalá světová jednička Naomi Ósakaová postoupila na turnaji v Aucklandu do svého premiérového finále na WTA Tour po mateřské pauze. O první titul od triumfu na Australian Open 2021 se sedmadvacetiletá japonská tenistka střetne s Dánkou Clarou Tausonovou.

Ósakaová na Novém Zélandu v semifinále zdolala 6:4, 6:2 Američanku Alycii Parksovou, jež dnes musela kvůli časovému skluzu způsobenému pátečním deštěm absolvovat i čtvrtfinále. V rozhodujícím utkání turnaje WTA je čtyřnásobná grandslamová šampionka prvně od Miami 2022, kde podlehla ve finále Polce Ize Šwiatekové.

Naomi Ósakaová hraje bekhend v semifinále turnaje v Aucklandu.

„Jsem moc šťastná. Týden před Australian Open jsem ještě nikdy finále nehrála, takže je to pro mě kariérní premiéra. Stále je co zlepšovat, bez ohledu na to, kolik je vám let,“ uvedla aktuálně 57. hráčka žebříčku.

Po patnáctiměsíční mateřské pauze a narození dcery Shai v červenci 2023 se Ósakaová vrátila na okruh na začátku minulého roku. Po comebacku byla jejím maximem dvě čtvrtfinále.

Ještě déle čekala na další finálovou účast Tausonová, jež si zahraje o titul poprvé od října 2021. Dvaadvacetiletá Dánka zvládla bez ztráty setu dva zápasy proti americkým soupeřkám. Nejprve zdolala 6:4, 7:6 nasazenou jedničku Madison Keysovou a pak 6:4, 6:3 premiérovou semifinalistku na WTA Tour Robin Montgomeryovou. Ve finále bude coby 50. tenistka světa mírnou žebříčkovou favoritkou

Tenisový turnaj žen v Aucklandu tvrdý povrch, dotace 275.094 dolarů Čtvrtfinále Tausonová (5-Dán.) - Keysová (1-USA) 6:4, 7:6 (9:7)

Parksová (USA) - Volynetsová (8-USA) 6:1, 6:4 Semifinále

Tausonová - Montgomeryová (USA) 6:4, 6:3

Ósakaová (7-Jap.) - Parksová 6:4, 6:2