Předseda ČAS Varhaník kandiduje na pozici prezidenta Evropské atletiky

Varhaník zastával různé funkce v evropské atletické asociaci už od konce minulého století, od roku 2019 je jedním ze tří viceprezidentů EA. Navázal na Karla Pilného, který byl místopředsedou kontinentální asociace v letech 2011 až 2015.

Bulhar Karamarinov se do čela Evropské atletiky postavil v březnu 2020, poté co jeho předchůdce Svein Arne Hansen utrpěl cévní mozkovou příhodu. O tři měsíce později Hansen ve věku 74 let zemřel.

Karamarinov se pak stal natrvalo prezidentem EA na předloňském mimořádném volebním kongresu v Lausanne, tehdy byl jediným kandidátem na vrcholný post. V Bělehradu se bude volit na další čtyři roky.