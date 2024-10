Ceaser a spol. dobyli Patras. Nymburk vkročil do Ligy mistrů vítězně

„Nedá se říct, že bych takovýto výsledek očekával, ale už v přípravě jsem viděl, co je náš tým schopný odehrát. Věděl jsem, že když budeme hrát náš basket, můžeme ve skupině hrát vyrovnaně s kýmkoliv a porazit ho. Ne že bych byl překvapený, ale taková výhra je vždy příjemná,“ řekl v nahrávce pro média nymburský basketbalista František Rylich.

Nejlepším střelcem devatenáctinásobného českého šampiona byl se 16 body Nighael Ceaser. Jeho americký spoluhráč Stephen Brown přidal 15 bodů. Promitheasu, který obhajuje v Lize mistrů čtvrtfinálovou účast, nepomohlo ani 18 bodů Dariuse Perryho. Nymburk předčil soupeře v doskocích 49:33, z toho 25 jich bylo útočných.

„Důležité bylo tempo, které máme po celý zápas. Byla tam týmovost v útoku, v obraně a neměli jsme vůbec špatný doskok. Celkově to byla naše hra, kterou se jsme prezentovat,“ dodal Rylich.

Svěřenci trenéra Franceska Tabelliniho navázali při osmé účasti v Lize mistrů na úspěšnou kvalifikaci, kde před necelými dvěma týdny porazili kosovskou Trepču a estonský Kalev/Cramo. Včetně přípravy či domácí ligy vyhráli i jedenáctý zápas v sezoně.

Promitheas – Nymburk Zápas basketbalové Ligy mistrů podrobně.

Lepší úvod měl domácí Promitheas, který si jako první vypracoval větší vedení 12:5. Nymburk ale po devítibodové šňůře otočil na 19:16 a vyhrál první čtvrtinu o bod.

Také ve druhé části pokračoval český mistr ve zlepšené obraně a dobré hře na doskoku. V závěru poločasu měl devítibodový náskok (44:35) a Patras už jen lehce korigoval. Ceaser měl tou dobou 10 bodů.

Nighael Ceaser (vlevo) z Nymburka a Jordon Varnado z Promitheasu Patras bojují o pozici.

Po přestávce se k Ceaserovi střelecky přidali Christian Bishop či František Rylich. Český mistr se dostal poprvé do dvojciferného vedení 60:50 a před závěrečnou částí vedl o osm. V poslední desetiminutovce narostl i díky bodům Browna náskok Nymburka na dvanáctibodový rozdíl (81:69). Přestože Patras snížil, blíže než na šest bodů se už nedostal. Nymburk nakonec vyhrál o osm.

„Od prvního týdne máme pocit, že si tým sedl. Není to jen na hřišti, ale i mimo něj. Je to sice taková omílaná pohádka, ale letos je to pravda. A to pomáhá, když si člověk s kluky na hřišti vyhoví. Díky tomu se hraje na jiném levelu, než kdyby si hráči nerozuměli,“ doplnil Jaromír Bohačík.