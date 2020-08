Lions mají strach z koronaviru, a tak místo nich mezi elitou nastoupí Mustangové. Jejich kouč kritizuje přístup soupeře

Paddock Kickoff Sobota 15.8. Pilsen Patriots - Prague Mustangs Brno Alligators - Brno Sígrs Neděle 16.8. Vysočina Gladiators - Ústí nad Labem Blades Přerov Mammoths - Ostrava Steelers (přenos od 16:00 na ČT sport) Fakta, statistiky, a zajímavosti týmy Paddock ligy, skupina Západ: Pilsen Patriots, Prague Mustangs (nováček za Lions), Ústí nad Labem Blades, Vysočina Gladiators

týmy Paddock ligy, skupina Východ: Brno Alligators, Brno Sígrs, Přerov Mammoths (nováček, vítěz loňské 2.Ligy), Ostrava Steelers

Pardubice Stallions už na jaře podali žádost o sestup do nižší ligy z interních důvodů (Alligators se po sestupu vrátili zpět do Paddock ligy)

každý tým odehraje 8 zápasů základní části (4 doma, 4 venku)

2 týmy ze skupiny postoupí do semifinále

začátek základní části 15. - 16. 8. (Paddock Kickoff), konec základní části: 11.10.

semifinále: 24. - 25. 10., Paddock Czech Bowl XXVII: v rozmezí 30. 10. - 9. 11. (zatím nerozhodnuto)

v letošní sezoně není automatický sestup do 2.Ligy

Ostrava Steelers 3x v řadě ve finále (z toho 2x doma) prohrála (2017-2019)

počet členů ČAAF: více než 4 500

počet klubů ČAAF: 28

součet divácké návštěvy na všech zápasech Paddock ligy 2019 (včetně play-off): 18 461

průměrná návštěvnost zápasů Paddock ligy 2019: 363