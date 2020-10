Lukáš Hodboď se rozloučil se zesnulým bratrem. Budu běhat pro tebe, nikdy jsi nebyl sám, vzkázal

Nymburk Už od dětských let byl jeho životním i sportovním vzorem. Lukáš Hodboď ale svému mladšímu bratru Ondřejovi, který minulý týden spáchal sebevraždu, už žádné další rady a zkušenosti nepředá. Český atlet se k tragické rodinné situaci vyjádřil na Instagramu, svému sourozenci poslal dojemný pozdrav do nebe.

„Brácho, mám tě moc rád a budu tě mít v srdci napořád. Prožili jsme společně krásné dětství. Vím, že jsi ve mně vždy měl velký vzor a chtěl jsi se mi vyrovnat a já se tě snažil vždy v maximální míře podporovat,“ začal Lukáš Hodboď.

Starší z bratrské dvojice už má za sebou několik mezinárodních úspěchů. V roce 2018 se v závodě na 800 metrů probojoval do finále evropského šampionátu, o rok později si odvezl bronz z Letní světové univerziády.

Doufal, že Ondřej půjde v jeho šlépějích: „Těšil jsem se na to, až se k nám za týden zapojíš do skupiny, s jejíž pomocí by jsi si mohl splnit své vytoužené cíle. Věř, že nezůstanou zapomenuty.“

Z příspěvku na instagramovém profilu lze poznat, že oba bratři si byli neuvěřitelně blízcí: „Od této chvíle budu běhat pro tebe, brácho. A ty poběžíš se mnou, ukrytý v mém srdci a vítězit budeme společně! Nikdy jsi nebyl sám!!! Vím, že kdyby jsi věděl, jaké utrpení nám všem způsobíš, nikdy by jsi to neudělal. Vždy jsi chtěl pro ostatní jen to nejlepší a všichni tě měli rádi.“

Rozloučení s Ondřejem Hodboďem, který spáchal sebevraždu skokem z desátého patra, proběhne v pátek od 11:30 v nymburském krematoriu. „Nezemřel. Jen spí. Má-li sen, je krásný. Zdá se mu o těch, které miloval a kteří milovali jeho“ stojí v citátu, který k pohřbu vybrala rodina.