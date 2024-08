Kočařův útok na medaili zastavil defekt. Na MS v terénním triatlonu byl desátý

Kočař byl po 1000 metrech plavání v moři pátý a na horském kole začal hned zkraje téměř dvacetikilometrové trati spolu s Bonacinou stahovat náskok vedoucí skupinky, avšak z boje o medaile jej vyřadil pád.

„Mrzí to o to víc, že jsem zrovna vedl. Měl jsem náskok už zhruba 20 vteřin na Bonacinu. Bylo to tři čtyři kilometry před cílem, takový kamenitý přejezd. Bohužel jsem se snažil jet na doraz. Najel jsem tam asi moc rychle, přední kolo se mi mezi kameny šprajclo, šlo to do páky a byl z toho okamžitý defekt,“ uvedl Kočař ve videu na svém instagramovém profilu.

„Poslední tři kilometry (cyklistické části) jsem dobíhal, půl kilometru na konci jsem dojížděl na prázdném kole. Myslel jsem, že po dnešku budu mistr světa. Bylo to blízko,“ posteskl si brněnský rodák. Po šestikilometrovém běhu uzavřel první desítku.

V Austrálii, kde se koná mistrovství světa v neolympijských disciplínách, ho čeká ještě start v terénním duatlonu. „Mám odřený loket a nejhorší je koleno, které mě bolelo i při běhu. Nevím, jak duatlon pojedu. Koleno mám nateklé a kolo bude složité zprovoznit,“ konstatoval Kočař.

Mezi ženami triumfovala Italka Marta Mendittová.