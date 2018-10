Lyžařka Vonnová má nyní jediný cíl: Překonat Stenmarka. ‚Pak skončím,‘ říká

PRAHA Nejúspěšnější lyžařka všech dob Lindsey Vonnová (34) se rozhodla, že svoji kariéru ukončí posledním závodem Světového poháru ročníku 2018/2019. A stane se tak i v případě, pokud by nedosáhla na jednu z mála met, které dosud nepokořila. Tou je rekordních 86 vítězství Švéda Ingemara Stenmarka v závodech Světového poháru.

Ještě v únoru po olympiádě v Pchjongčchangu tvrdila nejstarší olympijská medailistka ve sjezdovém lyžování, že pokud nepřekoná Stenmarkův rekord, tak kariéru neukončí. Minulý týden blonďatá kráska změnila názor.



„Na sto procent po téhle sezoně skončím. Pokud bych dokázala překonat ten rekord, bylo by to skvělé, ale i kdyby ne, byla to skvělá jízda a pořád jsem nejúspěšnější ženou. Myslím si, že to je pořád něco, na co mohu být opravdu hrdá. Takže prostě uvidíme, co se tento rok stane,“ řekla před plným sálem novinářů.



Od svého triumfu ve sjezdu na hrách ve Vancouveru 2010 se dvojnásobná mistryně světa potýkala s četnými zraněními. Zlomeniny, přetržené kolenní vazy a otřes mozku.



Dohromady usměvavá Vonnová podstoupila pět operací. Bylo to právě zranění kolene, které jí nedovolilo obhajovat zlato na olympiádě v Soči.

„Fyzicky jsem se dostala do bodu, kdy závodění dlouhodobě nedává smysl. Opravdu bych chtěla být stále aktivní, i když jsem starší. Nemůžu se dívat jenom na to, co je bezprostředně přede mnou, musím se dívat více do budoucnosti,“ svěřila se.



Vonnová má i mimosportovní ambice. Až pověsí lyže na hřebík, chce začít podnikat. „Moje zkušenosti na svazích mi pomohly k tomu, abych se stala tím, kým jsem. Jsem přesvědčená, že se mi tyhle lekce vyplatí, až začnu objevovat, co budu dělat dál,“ uvedla s tím, že v roce 2015 založila nadaci zaměřenou na vzdělávání.



Sympatická lyžařka přitom není typickou nedostupnou americkou kráskou. Naopak. „Přijde Lindsey a řekne ahoj. A já ahoj. Kupodivu se se mnou docela často baví. Já ale rozhovor nezačínám, pořád se stydím,“ komentovala chování světové lyžařské hvězdy Ester Ledecká.

Americká lyžařka Lindsey Vonnová převzala malý křišťálový glóbus.

Ta Ledecká, která má z pod pěti olympijských kruhů o jedno zlato více než vítězka 82 závodů Světového poháru.



„Nastupující generace má touhu zkusit všechno možné. Děti jsou nezkažené, baží po novotách a je to pro ně důležité. Ester jim může dát naději, že jde soutěžit auspět ve více sportech. Bezpochyby se dá říct, že její počínání bude mít dlouhodobý dosah,“ vrátila české sportovní královně Vonnová poklonu.

Její rozlučková sezona startuje o tomto víkendu v kanadském Lake Louise. V té loňské ovládla celkem pět závodů, což je přesně ten počet výher, který potřebuje k překonání Stenmarkova milníku...