Malý velký král trojek, který změnil NBA. ‚Steve Jobs‘ basketbalu pokořil rekord nevídaným způsobem

Během dlouhého time outu přijímal Curry gratulace přímo na hřišti i bouřlivé ovace od publika, v němž nechyběli jeho rodiče či dosavadní rekordman Ray Allen. „Vzhledem k laťce, kterou Ray nastavil, skutečnosti, že jsem se přes ni zvládl dostat v takovém počtu zápasů, a že dokážu střílet s takovou úspěšností, jsem na to opravdu hrdý,“ váží si Curry zápisu do historie, který stihl za 789 klání, zatímco Allen na předchozí maximum potřeboval o 511 duelů více.

Nicméně nejen kvůli rekordu samotnému se dá současná éra nazývat érou Stephena Curryho. Třiatřicetiletý rozehrávač během minulých let změnil celkovou tvář moderního basketbalu. V mládí byl ustrkován kvůli svým podprůměrným parametrům (aktuálně 188 centimetrů a 84 kilogramů) – zkraje tisíciletí totiž dominovali především podkošoví obři a střelba za tři body byla považována za neefektivní. Curry se přesto se svou sázkou na trojky dokázal prosadit, a dokonce s touto strategií dovedl Warriors v letech 2015, 2017 a 2018 ke třem titulům.

Jeho pojetí rázem začalo být tím nejmodernějším trendem. „Je Stevem Jobsem basketbalu. Jobs či Bill Gates změnili naše životy, Curry pak mění vnímání hry; to, jak se bude basketbal hrát v budoucnosti,“ řekl o něm kouč Rick Carlisle. Podle Marka Jacksona, který Curryho v Golden State dřív vedl, však tento způsob hry basketbalu ubližuje. „Každý kluk dneska při tréninku vezme míč a maže na trojku. Jenže každý není Stephen Curry. Musíte trénovat komplexně,“ upozorňoval v roce 2016.

Překonat rekord v počtu trojek takovou střelou. @StephenCurry30 legenda!



He changed the game for good. #underarmour https://t.co/hyznZuAWAN