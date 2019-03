Mám radost, že jsem závodila na narozeniny. Výsledek je fantastický, těší Ledeckou

WINTERBERG Ester Ledecká měla velkou radost ze zisku čtvrtého velkého glóbu za paralelní disciplíny ve Světovém poháru ve snowboardingu. Možná ještě nadšenější byla z toho, že poprvé v seriálu jela v den svých narozenin.

„Musím říct, že mám strašnou radost, že jsem závodila na své narozky, protože to se mi povedlo poprvé v životě,“ řekla dnes čtyřiadvacetiletá Ledecká. „Už jsem se na to těšila jak dlouho, tak to je fantastický a měla jsem z toho dobrý pocit,“ uvedla v nahrávce pro média zprostředkované zastupující agenturou Sport Invest.

Čtvrtý triumf v hodnocení paralelních disciplín SP stvrdila pátým místem ve slalomu v německém Winterbergu. „Nejvíc to oslaví tým a já jim to přeju, protože já jsem si oslavu užila na kopci,“ řekla dvojnásobná olympijská vítězka.

Ve Winterbergu závodila po dvou letech. Loni měla výhru v SP jistou s předstihem a kvůli bolavým zádům si glóbus jen přijela vyzvednout. „A trhalo mi srdce, že jsem nejezdila,“ vzpomínala. Tentokrát na trati nechyběla, vyhrála kvalifikaci a vypadla ve čtvrtfinále. „Výsledek je fantastický na to, kolik mám natrénováno slalomu. Dělá to asi čtyři dny, protože jsem se víc soustředila na obřák a lyžovala jsem, takže jsem ráda, jak to dopadlo. I takhle málo pomohlo, abych získala velký glóbus.“

Po sezoně, v níž opět opět kombinovala snowboard s lyžemi, poděkovala realizačnímu týmu. „Justinovi (americkému trenérovi snowboardu Reiterovi), Méďovi (fyzioterapeutovi Michalu Lešákovi), mamince (Zuzaně), (otci) Jankovi a přišel se podívat na poslední závod i brácha (Jonáš), to mi udělalo radost,“ řekla a dodala: „Ale i lyžařské rodině Ondrovi a Tomasovi (Bankům). Všichni odvedli fantastickou práci.“



Tentokrát vyzdvihla jméno loučícího se Petra Kouřila. Servisman a částečně lyžařský trenér byl s Ledeckou vždy na startu a končit chtěl už loni po olympiádě, ale ještě rok zůstal. „Věděla jsem to dopředu, přesto je to pro mě těžký. Nejenom, že jsme spolu byli pět sezon a je poslední, koho vidím na startu, ale je to úžasný člověk. Žil tak trošku můj život než svůj. Byl se mnou imrvére, protože mám jednoho servisáka na snowboard i lyže. To je extrémně náročný a klobouk dolů. Chápu, že chce zkusit v životě něco jiného. Já se těším na čerstvou krev, co mi zbývá,“ uvedla Ledecká.

Z Německa se po dvou měsících zastaví doma, ale jen na jeden den. Rychle zase zamíří na hory do Francie. Po naléhání trenérů ale letos omezí počet menších závodů na lyžích. „Donutili mě se nad sebou zamyslet a neblbnout jako dřív, kdy jsem jela dvacet závodů a nebyl prostor na testování. Mám strašně neotestovanýho materiálu a je dobrý se na to trošku zaměřit a najít nejrychlejší lyže a nejrychlejší prkno,“ řekla.