Hassanová napodobila Zátopka, v Paříži k bronzům přidala zlato z maratonu

Hassanová ve francouzské metropoli napodobila unikátní výsledek Emila Zátopka z roku 1952, který byl v Helsinkách třikrát zlatý. Stejně jako on totiž běžela tři nejdelší atletické tratě a tu poslední nedělní si ve skvělém čase podmanila.

Už před pařížskými hrami Nizozemka prozradila, že ji Zátopek inspiroval k pokusu získat medaile na třech nejdelších tratích, což se nikomu jinému nepodařilo. Na 5000 a 10000 metrech zlatý double z Tokia nezopakovala, doběhla shodně třetí. Maraton, který loni běžela poprvé, ale zvládla skvěle a získala celkově už svou šestou olympijskou medaili.

„Měla jsem z toho závodu strach. Každý krok strašně bolel a já se několikrát ptala: Proč to děláš? A čekala jsem, kdy mě to zlomí. Na konci jsem si říkala: Sifan, je to jen sprint na 200 metrů. Teď nemám slov, je to jako sen,“ řekla vítězka.

V průběhu závodu udávaly tempo udávaly etiopské běžkyně v čele s Assefaovou, jež loni v Berlíně vytvořila světový rekord. Ve druhém kopci se pokusily o trhák ve stejném místě, kde v sobotu rozhodl o svém vítězství jejich krajan Tamirat Tola, ale na rozdíl od něj soupeřky nesetřásly.

Hassanová v kopci viditelně trpěla, ale při seběhu ztrátu hned smazala. Deset kilometrů před cílem Keňanka Peres Jepchirchirová poznala, že nebude první maratonkyní, která obhájí olympijské zlato. V závěru nevydržela tempo ani její krajanka Helen Obiriová, která má dvě stříbrné medaile z minulých olympiád na 5000 metrů.

Nizozemka Sifan Hassanová dobíhá jako první do cíle olympijského maratonu.

Před pařížskou Invalidovnou si to v poslední disciplíně atletického programu ve finiši rozdaly Hassanová s Assefaovou. Nizozemka uplatnila své mílařské schopnosti jako mistryně světa na 1500 metrů z roku 2019. Dva dny po bronzu na desítce svou olympijskou sbírku obohatila o třetí zlato. Medaile teď má jako jediná ze všech tratí od 1500 metrů po maraton.

Nedělní nejdelší trať absolvovaly i dvě české atletky.

Tereza Hrochová obsadila 26. místo za 2:30:00 a ve srovnání s maratonem na minulé olympiádě, kde se potýkala se zdravotními komplikacemi, si polepšila o 32 příček. Druhá česká běžkyně Moira Stewartová při své olympijské premiéře doběhla 66. v čase 2:38:07.

Na kopcovité trati do Versailles a zpět se česká dvojice v poli 91 běžkyň držela dlouho pohromadě, v polovině trati byla necelou minutu za vedoucí dvacetičlennou skupinou ve čtvrté desítce. Dvě stoupání lépe zvládla Hrochová, která má i zkušenosti z účasti na mistrovství světa v bězích do vrchu. Vrchařské schopnosti prodala především v druhém, velmi prudkém stoupání. „Tam holky přede mnou šly chůzí. To bylo brutální.“

Hrochová se ve cíli posunula až na 26. místo, zůstala tak jen dvě příčky za nejlepším výsledkem české maratonkyně na hrách, jehož dosáhla Alena Peterková v Barceloně v roce 1992. „První třicítka dobrá. Ale bylo to super těžké,“ hodnotila.

Naopak Stewartová vysoké tempo soupeřek neustála. „Posledních deset kilometrů jsem bojovala, abych sebou někde nesekla. Jen jsem se snažila odkrajovat kilometr za kilometrem. Nevím, čím to, že mi došlo. Stalo se mi to letos poněkolikáté. Musíme zjistit, kde je problém. Myslela jsem, že to máme vyřešené, očividně bude problém jinde,“ přemítala.